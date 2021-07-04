ما الذي يحدث لجسمك عندما تبتلع "لبانة" بالخطأ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

غالبا ما يحدث لدى البعض وأن يبتلع علكة (لبان) عن طريق الخطأ، لا يعرف وقتها ماذا يفعل، وهل توجد خطورة عند حدوث ذلك أم لا؟ هنا نستعرض لكم ما يحدث للجسم وفق ما أورد موقع "brightside"

إذا ابتلعت قطعة علكة صغيرة كنت تمضغها، فلا داعٍ للقلق، لا يستطيع جسمك هضمها، وإنما تمر عادة عبر الجهاز الهضمي سليمة بشكل أساسي وتخرج في البراز، بعد نحو 40 ساعة، تمامًا مثل أي شيء آخر تأكله، أما إذا ابتلعتها وكان حجمها كبير في فترة زمنية قصيرة، فقد يتسبب ذلك في حدوث انسداد في الأمعاء.

هل يجب أن أذهب إلى الطبيب إذا ابتلعت علكة؟

إذا ابتلعتها، فربما لا يوجد سبب لزيارة الطبيب، فهي يجب أن يمر بشكل طبيعي من خلال الجهاز الهضمي، أما إذا كانت كبيرة أو إذا ابتلعتها مع أشياء أخرى غير قابلة للهضم، فقد يتسبب ذلك في حدوث انسداد، ويتطلب ذلك جراحة لإزالته من الجهاز الهضمي.

وتشمل أعراض الانسداد عادةً ألمًا في البطن وإمساكًا مصحوبًا أحيانًا بالقيء، وارتفاع في درجة الحرارة، وإذا كنت تعتقد أنك تعاني من انسداد معوي، فيجب أن تستشر طبيبك على الفور حتى لا يزيد الأمر خطورة.

مما تتكون؟

قبل الحرب العالمية الثانية، كان الصمغ يصنع من الشيكل عصارة شجرة السابوديلا في أمريكا الوسطى مع نكهات مضافة.

غالبيتها اليوم مصنوعة من قاعدة العلكة هذا هو مزيج من البوليمرات والملدنات والراتنجات، وعادة ما يتم مزجه مع منعمات الطعام والمواد الحافظة والمحليات والألوان والمنكهات، في كثير من الأحيان، تحتوي على طلاء بوليول مسحوق أو صلب.