6 أطعمة تزيد خصوبة الرجل.. و6 أكلات أخرى يجب تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن أن يؤثر النظام الغذائي على خصوبة الرجل، لذا يجب معرفة الأطعمة التي تساعد على الخصوبة، والأطعمة التي تضر أيضا.

أولا: الأطعمة التي تزيد الخطوبة:

1-المحار:

هناك سبب يجعل المحار معروفًا بالمنشطات الجنسية، حيث إنه يحتوي على كمية أكبر من الزنك في الحصة الواحدة أكثر من أي طعام آخر، والأطعمة الغنية بالزنك قد تساعد في خصوبة الذكور عن طريق زيادة حجم السائل المنوي وحركة الحيوانات المنوية، وفق ما نقل موقع "whattoexpect".

2- الفواكه والخضراوات:

قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات (مثل التوت البري والكرنب) في حماية الحيوانات المنوية من التلف الخلوي والحفاظ عليها قوية وسريعة، وفي الوقت نفسه، قد تزيد الفيتامينات E و C بشكل طفيف من عدد الحيوانات المنوية وحركتها.

ويمكنك أيضا الحصول على فيتامين E في المانجو والأفوكادو والخضروات الخضراء مثل السبانخ والبروكلي، والحصول على فيتامين سي في البرتقال والطماطم والجريب فروت.

كما تحتوي الخضراوات الورقية والفاصوليا والعديد من الفواكه على نسبة عالية من حمض الفوليك وفيتامين ب مع خصائص مضادة للأكسدة قد تساعد في الحفاظ على الحيوانات المنوية خالية من تشوهات الكروموسومات.

3- المكسرات:

قد تساعد في تحسين جودة ووظيفة الحيوانات المنوية، والجوز، على وجه الخصوص، قد يساعد في تعزيز جودة الحيوانات المنوية، وذلك لأن الجوز مليء بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتشمل المكسرات الأخرى الغنية بمضادات الأكسدة اللوز والجوز والبندق، ويحتوي الفول السوداني أيضًا على مضاد للأكسدة.

4- بذور اليقطين:

تحتوي بذور اليقطين على جرعة كبيرة من الزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وكلاهما قد يساعد في تحسين جودة الحيوانات المنوية.

5- عصير الرمان:

أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن عصير الرمان يعزز جودة الحيوانات المنوية.

6- الأسماك:

يمكن الحصول على أوميجا3 المفيدة لزيادة خصوبة الرجل عن طريق تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والسردين والأنشوجة.

ثانيا: الأطعمة التي تضر الخصوبة:

1- الوجبات السريعة:

الأطعمة الدهنية والمقلية والسكرية يمكن أن تضعف خصوبة الرجال أيضًا، وتشير الأبحاث إلى أن الوجبات الخفيفة والمشروبات المحلاة مثل الصودا يمكن أن تضر بجودة الحيوانات المنوية.

2- الأسماك عالية الزئبق:

تم ربط الزئبق بالعقم عند النساء والرجال، حيث تحتوي أسماك أبو سيف وسمك الإسقمري وسمك القرميد وسمك المارلين وسمك التونة الكبيرة وسمك الروفي البرتقالي وسمك القرش على أعلى نسبة من الزئبق، لذا استبدلها بسمك السلمون الغني بأوميجا 3 أو المحار الغني بالزنك.

3- المشروبات المحتوية على الكافيين والكحول:

تظهر الأبحاث أن تناول الكثير من القهوة والشاي ومشروبات الطاقة والكحول قد يقلل من عدد الحيوانات المنوية.

4- الصويا:

بعض الأبحاث ربطت بين الأنظمة الغذائية الغنية بأطعمة الصويا وانخفاض تركيز الحيوانات المنوية.

5- منتجات الألبان عالية الدسم:

الحليب مفيد للجسم، ولكن في حالة الحيوانات المنوية، قد يرغب الرجال في التخلي عن المواد عالية الدهون، حيث يمكن أن تؤثر منتجات الألبان كاملة الدسم سلبًا على عدد الحيوانات المنوية وحركتها، لذا من الأفضل اختيار الأنواع قليلة الدسم، والتي وجد أنها تفيد جودة الحيوانات المنوية.

6- اللحوم المصنعة:

ترتبط الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء المصنعة بانخفاض عدد الحيوانات المنوية وجودتها، لذلك يجب التقليل من تناول النقانق والسجق واللحوم الباردة والأطعمة المماثلة، واختيار بدائل صحية مثل صدور الدجاج ولحم البقر قليل الدهن.