هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول اللب الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اللب الأبيض من المسليات الذي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، لكن على النقيض الآخر الإفراط في تناوله يوميا، قد يتسبب في مشاكل صحية لجسم الإنسان مثل زيادة الوزن، ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الإصابة بالنزلات المعوية.

ويحذر الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، من الإفراط في تناول اللب الأبيض حتى لا تحدث المضاعفات التالية:

- زيادة السعرات الحرارية للجسم، وبالتالي زيادة الوزن بصورة ملحوظة.

- يحتوي اللب الأبيض على نسبة عالية من الملح، لذا يؤدي إلى زيادة الكمية الموصي بها من الصوديوم، واحتجاز المياه في الجسم، ما قد يعزز ارتفاع ضغط الدم.

- الإصابة بالنزلات المعوية، وذلك نتيجة للبيئة المحيطة به من التلوث مثل عوادم السيارات، والأتربة، والذباب.

- ما يمكن أن يسبب التلوث الشعور بآلام البطن، والإسهال.

وتابع استشاري التغذية لـ"الخليج 365، أن اللب الأبيض يحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم، حال تناوله باعتدال، وفوائد هي:

- يحتوي على نوع جيد من الدهون الصحية لجسم الإنسان.

- بفضل احتوائه على نسبة وفيرة من مضادات الأكسدة، إذ يساعد تناوله على تقوية قدرة الجهاز المناعي.

- يساهم أيضا في زيادة معدل القدرة الذهنية، ما قد يساعد في تحسين الذاكرة، والتحصيل الدراسي بشكل كبير.

- يؤدي تناوله إلى التقليل من ظهور الشيخوخة، وتجاعيد البشرة.

وشدد استشاري التغذية على ضرورة تناوله بصورة معتدلة، بمقدار حفنة قليلة في اليوم، للاستفادة من فوائده الصحية، بالإضافة إلى ضرورة غسل اليدين جيدا قبل تناوله، مع الحرص على تجنب إدخال ثمرة اللب كاملة داخل الفم، وذلك للتقليل من كمية الملح التي يحتوي عليها، ولتجنب فرصة الإصابة بالأمراض في حالة كان ملوث، والاعتماد على تقشيره بالأيدي أو بطرف الأسنان.