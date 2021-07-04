الامارات | ماء وملح بدلا من لقاح "كورونا".. التحقيق في عملية احتيال طالت الآلاف في الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن ماء وملح بدلا من لقاح "كورونا".. التحقيق في عملية احتيال طالت الآلاف في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن الشرطة في الهند تحقق في عملية احتيال تعرض لها آلاف الأشخاص، حيث تلقوا جرعات من الماء والملح بدلاً من جرعات من لقاحات كورونا.

وقالت الصحيفة في تقريرها، يحقق مسؤولون أمنيون في مزاعم بأنه تم حقن آلاف الأشخاص بلقاحات مزيفة في العاصمة المالية للهند مومباي.

وألقت الشرطة القبض على 14 شخصًا للاشتباه في تورطهم في مخطط يتم فيه حقن المياه المالحة بدلاً من جرعات اللقاح في ما يقرب من عشرة مواقع تطعيم خاصة في مومباي خلال الشهرين الماضيين.

يُزعم أن المحتالين بما في ذلك المهنيين الطبيين (بينهم أطباء وممرضون)، باعوا جرعات اللقاحات بسعر يتراوح بين 10 و 17 دولارًا للجرعة، وفقًا للسلطات، التي قالت إنها صادرت أكثر من 20 ألف دولار من المشتبه بهم.

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