ميرنا الهلباوي ومحمد عطية.. بعد فسخ خطبتهما «حذف صور وتجاهل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصب حب عنيفة شهدتها صفحات السوشيال ميديا خلال الأشهر الماضية بين ميرنا الهلباوي ومحمد عطية، لكنها انتهت بالانفصال بحسب ما أعلنته «ميرنا» بينما ظل الفنان الشاب محتفظًا بصور تجمعهما عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، الذي كان شاهدًا على رسائل الحب المتبادلة بينهما.

اليوم، فاجئت البلوجر والكاتبة الشابة ميرنا الهلباوي، متابعيها، بنشرها خبر الانفصال عن خطيبها الفنان محمد عطية، وذلك بما نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق «إنستجرام»، وكتبت معلقة: «single، الحمد لله على كل شيء»، ثم حذفت جميع الصور والذكريات التي جمعتهما.

ولم يتحدث أي من الطرفين عن سبب انفصالهما، بعد قصة حبهما التي تضمنت الكثير من الرسائل الرومانسية المتبادلة بينهما على صفحات التواصل الاجتماعي، وكان أولها ما نشره الفنان محمد عطية، في أكتوبر 2020، حين أعلن عن ارتباطه بالبلوجر ميرنا الهلباوي، إذ نشر قائلًا «لا أريد أي شيء في هذا العالم سواكِ، الحب، السعادة»، ووقتها نشرت أيضًا البلوجر الشابة صورة تجمعها بالفنان محمد عطية، قائلة: «في اليوم العالمي للصحة النفسية، أود أن أخبرك بأنك علاجي من القلق، نعم أنت فعلت ذلك».

رد فعل ميرنا الهلباوي ومحمد عطية بعد فسخ الخطبة

وبعد فسخ خطبتهما، بحسب ما أعلنته «ميرنا» حاول الثنائي تجاوز ذلك سريعًا عبر «السوشيال ميديا»، واكتفت «ميرنا» بحذف صورها مع «عطية» ونشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام» صورة جديدة لها.

أما الفنان محمد عطية، اكتفى بالاحتفاظ ببعض الصور القليلة التي جمعته بـ«ميرنا»، إلا أنه نشر عبر خاصية «ستوري» لحسابه على «إنستجرام»، صورة تجمعه بأصدقائه وهو يهنيء أحدهما بمناسبة عيد ميلاده.

ارتباط محمد عطية وميرنا الهلباوي

وبدأت علاقة الثنائي في أكتوبر 2020، بعدما فاجأ الفنان محمد عطية، نجم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «استار أكاديمي»، متابعيه بإعلان ارتباطه بالمذيعة والبلوجر والكاتبة ميرنا الهلباوي، مدونًا باللغة الإنجليزية: «لا أريد أي شيء في هذا العالم سواكِ، الحب، السعادة».

وعن كواليس بداية علاقتهما، كشف «عطية» عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، تفاصيل أول لقاء رومانسي بينهما، قائلا: «الصورة دي كانت أول عشاء رومانسي بيني وبين ميرنا، والجدير بالذكر إنها في اليوم ده قالتلي حاجة رومانسية جدًا، عن إزاي البرص بيقدر يقسم نفسه نصين، ويسيب ديله لو حد بيطارده».

وأكمل الفنان الشهير، خلال منشوره: «ما اكتفيتش بكده، لأ، دي دخلت على جوجل عشان تدورلي على فيديو يشرح المعلومة دي، ربنا يخليكي ليا يا قلبي وتفضلي معيشاني في أجواء العلم والإيمان دايمًا».