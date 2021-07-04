هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنها.. ومتابعون: يعني دا مش أخوكي؟ «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، بتخرج ابنها، وذلك بنشر صورهما عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأحدثت تفاعلا بين متابعيها في التعليقات على الصور التي ظهرت من خلالها بملامحها الجميلة.

ونشرت «هيلدا» صور حفل تخرج ابنها، وعلقت على الصور «مبروك دفعة 2021»، وتفاعل المتابعون في التعليقات على الصور وكان من بينها «ألف مبروك لابنك دايمًا جميلة، ألف مبروك ليكي حبيبتي، ألف مبروك دايمًا في الأعلى، اشتقنا لوجودك على مسرح ستار أكاديمي، أنتي إعلامية الجيل العظيم اشتقنالك، متأكدة إنه ابنك ده شكله أخوكي».

من هي هيلدا خليفة؟

ويرصد «هُن» في السطور التالية، عدة معلومات عن الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، التي اشتهرت بتقديمها لبرنامج المسابقات «ستار أكاديمي»، وكان آخر ظهور لها من خلال تقديمها حفل مهرجان الجونة في دورته الماضية.

ولدت 1973 في لبنان.

توفي والدها جورج خليفة وهي في الثانية من عُمرها.

هاجرت مع شقيقها ووالدتها لأستراليا عند اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية.

عادت إلى لبنان وعمرها 18 عاما مع عائلتها للاستقرار.

تزوجت في 2001 من رجل الأعمال اللبناني مارك مدبر ورزقت منه بطفلين، وهم شون عام 2003 وابنتها الصغرى سيينا 2006.

حصلت على بكالوريوس في التسويق والإعلان من جامعة سيدة اللويزة.

توجت ملكة جمال الجامعة في العام 1994.

عملت كأستاذة للغة الإنجليزية المتخصصة في إدارة الأعمال بجامعة الروح القدس في الكسليك.

عملت في صحف ومجلات لبنانية وعربية.

أصبحت وجها إعلانيا للكثير من الماركات.

دخلت عالم التلفزيون عن طريق المؤسسة اللبنانية للإرسال عام 1995.

شاركت طوني خليفة في برنامج الألعاب والمسابقات أنت وحظك.

عام 2003 وقع اختيار المنتجة رولا سعد عليها لتقديم برنامج ستار أكاديمي.

في ديسمبر 2017 قامت بافتتاح متجر خاص بها للأزياء.