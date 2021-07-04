هجوم على تامر حسني بعد تقبيله فتاة محجبة: «كل مرة نفس المسرحية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان تامر حسني بعد ظهوره في مقطع فيديو مع إحدى الفتيات المحجبات وهي تنهار في البكاء بعد رؤيتها له، معتبرين أن هذا المشهد أصبح يتكرر بين الحين والآخر مع معجباته وبنفس الطريقة.

ووجه عدد من المتابعين انتقاداتهم تعليقًا على مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله تامر وهو يحمل باقة ورد ليعطيها للفتاة بعد أن قام بتقبيل رأسها بعدما كانت تبكي بشكل هستيري فور رؤيتها تامر حسني في إحدى المناسبات قبل أيام، وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا مقطع الفيديو بشكل واسع.

وانتقد عدد من المتابعين الفنان تامر حسني بسبب تكرار مشهد بكاء المعجبات وجاءت تعليقاتهم :«نفس الحركة كل مرة يا أخي غير شوية»، «ما في إبداع نفس المسرحية كل مره يسوي فيلم أو أغنية لازم تجي معجبه تبكي، ياخي جدد مو كل مرة نفس الكذبة».

وفي سياق آخر، شاركت المطربة الشابة بسمة عطا، متابعيها مقطع فيديو رفقة خطيبها مع الفنان تامر حسني وهم يؤدون أغنية وذلك على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حيث التقى بهما خلال العرض الخاص لفيلم «مش أنا»، وقررت بسمة عطا وخطيبها الغناء أمام تامر حسني، ليكشف الأخير عن مفاجأة.

وبعد انتهاء أحد عروض فيلم تامر حسني الأخير «مش أنا» التقى الفنان تامر حسني مع عدد من محبيه وشاركهم الغناء ليقول لأول شخص غنى أمامه، «ما شاء الله برافو»، ويأتي الدور على بسمة عطا، وغنت أغنية «ديو»، حزينة مع خطيبها، ولم يكن تامر حسني على علم بوجود قصة حب بينهما، وظلت بسمة وخطيبها يغنيان في الفيديو واستمع تامر حسني للنهاية.