«مخها في إجازة».. رامي جمال يشتبك مع زوجته أمام الجمهور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة حب من نوع خاص، تجمع المطرب رامي جمال بزوجته المعتزلة ناريمان، دائما ما يعبران عنها بطريقة مختلفة، خاصة في رسائل الغزل والرومانسية التي يتبادلانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها ما كتبه الفنان الشاب عبر حسابه على «إنستجرام»، مرفقا صورة له مع زوجته.

بتخانق معها وبخاف عليها

ويكن رامي جمال، كثيرا من مشاعر التقدير لزوجته ناريمان، التي دعمته في تخطي كثير من العقبات، وهو بدا واضحا، في رسالته الأخيرة، التي قال فيها: «على قد ما بحبها على قد ما بنتخانق، على قد ما بخاف عليها، على قد ما أنا أكتر شخص بيحب العند، على قد ما بخاف من البعد، على قد ما بحاول أحسسك وأمرنك أنه عادي، لأني مش ضامن عمري».

مخها في إجازة

وواصل المطرب الشاب التعبير عن مشاعره لزوجته، بكلمات الثناء: «أنتي جميلة وأصيلة وبنت حلال واستحملتي معايا كتير، وأنا بحبك جدا»، قبل أن يمازحها، قائلا: «بس بقولك إيه سيبك من الكلام اللي فات ده كله، واسترجلي كده ومتقريفناش، يا جماعة دي مخها في إجازه قلبها بس اللي شغال».

فاكرني مجنونة

وردت زوجة الفنان، قائلةً: «أيوة حضرتك إحنا كستات محتاجين نعرف ده طول الوقت، ونحس بيه طول الوقت، وأحيانا بنبقى عارفين، بس عاوزين نعرف تانى بردوا، مفيهاش حاجة، قولولوا حاجة يا جماعة ده فاكرنى مجنونة».

مواجهة مرض البهاق

ظهر الفنان رامي جمال، قبل أيام، من داخل منزله في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، يتحدث من خلاله عن تجربة الإصابة بمرض البهاق وكواليس حالته الصحية وكيفية معالجته منه، قائلًا: «أنا مش بحب أتكلم في حاجة غير الفن، بس بتوصلني أسئلة كتير جدا عن علاج البهاق، ودائمًا أرد عليهم في الرسائل الخاصة، أنا لم أعالج البهاق، لكن أنا اتعالجت نفسيا منه بدعمكم ليا، كل الناس دعموني من أصدقائي في الوسط الفني، وأهلي، والبهاق طلع ميزة مش عيب، لأني شفت بسببه حب كبير، البهاق موجود في كل جزء في جسمي».