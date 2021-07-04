قتل أم وطفلتها.. حكاية مجرم وسيم ألهب مشاعر الفتيات «دافعن عنه بشدة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عينان متسعتان من شدة الترقب، الرجفة لا تفارقهما، الرعب يغزو ملامح الوجه، لم تخف الكمامة الطبية مشاعر الارتياب والقلق، في قلب الشاب الذي ينتظر رصاصة رحمة تمر عبر كلمة ينطقها قاضي المحكمة، ولا يدري أين تصيبه، لكن عيناه كانتا كافيتان أثناء جلسة محاكمته، للتعبير عن مدى الرعب والخوف والتوتر، ومرارة الانتظار حتى النطق بالحكم.

صورة مأساوية ظهر بها الشاب الأمريكي كاميرون هيرين، خلال محاكمته التي انتهت بسجنه 24 عامًا، لتضج صوره مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر موقع الفيديوهات «تيك توك»، مدعومة بموسيقى حزينة، وبعض العبارات التي تطالب بالعفو عنه، نظرا لوسامته الشديدة، وفقًا للرواد.

الفتيات يتغزلن بالمجرم الوسيم

ما إن انتشرت صور كاميرون هيرين، بدأت بعض الفتيات من مخلتف الدول العربية، في تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويمتدحن صاحب أشهر صورة خلال الساعات الماضية، ويدافعن عنه، إذ عبرن عن تعاطفهم معه، ليس لشيء سوى وسامته الشديدة.

من هو المجرم الوسيم؟

تعود قصة كاميرون هيرين، إلى جريمة قتل ارتكبها عام 2018، حينما كان يبلغ من العمر 18 عاما، بعدما دهس بسيارته أم شابة تدعى جيسيكا، وطفلتها ليليا، وأنهى حياتهما، بسبب سرعته الجنونية، حينما كان يسابق أحد أصدقائه.

وقرر القضاء الأمريكي، معاقبته بالسجن 24 عامًا، بتهمة قتل الأم وابنتها، الأمر الذي آثار صدمته، ثم انهياره بالبكاء في قاعة المحكمة، وعقب صدور الحكم، وجه زوج ووالد الضحيتين، كلامه لـ«هيرين»، قائلا: «بسبب وجودك فإن اثنين أبرياء فقدا حياتهما».

وأضاف خلال تصريحاته لمحطة «إيه بي سي نيوز»: «إنه بالرغم من أن هذا الحكم لن يعيد زوجته وطفلته للحياة، إلا أنه يأمل أن يلهم هذا الحكم قائدي السيارات صغيري السن، بأن يتصرفوا بشكل لائق في الشوارع».

وأكد مراسل محطة «إيه بي سي نيوز»، أن الحكم هو رسالة قوية لسائقي السيارات الشباب، بألا يتخطو السرعة المقررة، وهو ما أكده أيضا أفراد من أسرة الضحيتين.