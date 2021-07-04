محمد عطية يحتفظ بذكريات الخطوبة رغم الانفصال.. وميرنا الهلباوي تتخلص منها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم عبارات الغزل، والصور التي وثقت اللحظات الرومانسية بين المطرب محمد عطية نجم «ستار اكاديمي» المذيعة والبلوجر ميرنا الهلباوي، إلا أن السعادة لم تدم طويلًا بينهما، بعدما أعلنت الأخيرة انفصالها عنه، عبر خاصية القصص المصورة «استوري» على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ كتبت: «سينجل.. الحمد لله على كل شيء».

محمد عطية يتجاهل ويتمسك بالذكريات

قررت ميرنا الهلباوي حذف صورهما من حسابها الشخصي على «الإنستجرام» بل وإلغاء متابعته، في حين لم يعلن الفنان محمد عطية، خبر الانفصال حتى الآن، بل وتجاهل التعليق على الموضوع من الأساس، إذ قرر مشاركة بعض الصور التي تجمعه بأصدقائه عبر حسابه الشخصي، محتفظا بالصور التي جمعته بخطيبته السابقة، التي شهدت العديد من الذكريات بينهما، دون أن يحذفها من حسابه.

ارتباط الثنائي «عطية» وميرنا الهلباوي

بدأ علاقة الثنائي تخرج إلى النور في أكتوبر 2020، بعدما فاجأ الفنان محمد عطية، نجم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «استار أكاديمي»، متابعيه بإعلان ارتباطه بالمذيعة والبلوجر والكاتبة ميرنا الهلباوي، مدونًا باللغة الإنجليزية: «لا أريد أي شيء في هذا العالم سواك.. الحب.. السعادة».

ونشرت ميرنا الهلباوي، صورة تجمعها بالفنان محمد عطية، قائلة: «في اليوم العالمي للصحة النفسية.. أود أن أخبرك بأنك علاجي من القلق.. نعم أنت فعلت ذلك».

وعن كواليس بداية علاقتهما، كشف «عطية» عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، تفاصيل أول لقاء رومانسي بينهما، قائلا: «الصورة دي كانت أول عشاء رومانسي بيني وبين ميرنا، والجدير بالذكر إنها في اليوم ده قالتلي حاجة رومانسية جدًا، عن إزاي البرص بيقدر يقسم نفسه نصين، ويسيب ديله لو حد بيطارده».

وأكمل الفنان الشهير، خلال منشوره: «ما اكتفيتش بكده، لأ، دي دخلت على جوجل عشان تدورلي على فيديو يشرح المعلومة دي، ربنا يخليكي ليا يا قلبي وتفضلي معيشاني في أجواء العلم والإيمان دايمًا».