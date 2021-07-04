خلي قلبك زي الريشة.. كتالوج ياسمين صبري في الحياة: لين وشدة وخفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يخفى على أحد أن الفنانة ياسمين صبري، واحدة من أكثر الفنانات المتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما ما تشارك متابعيها روتينها اليومي وتفاصيل حياتها، ويتفاعل معها كثير من المتابعين خاصة الفتيات الذين يتسائلون باستمرار عن سر جاذبيتها وجمالها.

وتختصر ياسمين صبري، سر رشاقة روحها في طريقة تعاملها مع الحياة، وهو ما عكسته في رسالة واضحة وجهتها إلى متابعيها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت خلالها: «إذا أردت أن تقوي إيمانك، فيجب أن تكون لينا في داخلك، لأنه لكي يشتد إيمانك ويصبح صلبا كالصخرة، يجب أن يكون قلبك خفيفا كالريشة».

تفاعل مع كتالوج ياسمين صبري في الحياة

حازت تغريدة الفنانة ياسمين صبري، على استحسان وتفاعل كبير من الجمهور، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، كان من أبرزها: «صح جدًا»، «أنتي كيوت خالص»، «مش هتعملي أي أعمال قريب»، «يا صباح الياسمين»، «جورجينا العرب»، «فخر مصر»، «كتالوج الأنوثة والجمال»، «قمر قمر»، «لازم الواحد ياخد الحياة على الهادي».

قصة تقليد ياسمين صبري لجورجينا صديقة رونالدو

تعرضت الفنانة ياسمين صبري، مؤخرا للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو.

ولم يترك رواد مواقع التواصل الاجتماعى الفرصة لجعل ياسمين صبرى تريند السوشيال ميديا، بسبب بضعة صور ظهرت فيها بإطلالات متشابهة تماما مع إطلالات الإسبانية جورجينا.

وتسبب التشابه الشديد في لوك ياسمين صبري وجورجينا رودريجيز‏، في جعل الثنائي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، فتارة تتصدر ياسمين صبري بـلوك يشبه جورجينا، وتارة أخرى تتصدر جورجينا بنفس لوك ياسمين صبري.

وظهرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم البعض أنها منسوبة للسيدتين، وتوجه كل منهما رسائل افتراضية أو منشورات للأخرى، ووجدت تفاعلا كبيرا وتداولا بين المتابعين.

ومع تعدد ظهور الفنانة ياسمين صبري، بطريقة تتشابه مع عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، تفاعل الجمهور معها، وأطلقوا عليها لقب «جورجينا الغلابة».