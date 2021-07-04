موديلات صيف 2021 للمحجبات.. فساتين مشجرة ومقلمة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الأناقة والتميز والجمال، هو ما تبحث عنه المحجبات في موديلات صيف 2021، من خلال متابعة خطوط الموضة وتطوراتها طوال الوقت، وتناسق الألوان، وما يتناسب مع كونهن محجبات، ومع كل عام جديد تظهر موضة جديدة فى عالم الأزياء وفى هذا العام وجدنا الكثير من قطع الأزياء الرائجة، التى تناسب الفتيات المحجبات كاستايلات الملابس الواسعة، مثل الشميزات والدريسات، التي تعد من أهم وأبرز موديلات الأزياء حاليا، وخلال صيف 2021، تعتمد الأزياء الصيفية للمحجبات على استخدام الألوان الفاتحة والزاهية، لتتناسب مع درجات الحرارة العالية.

وإليك موديلات صيف 2021 للمحجبات، خلال السطور التالية.

موديلات صيف 2021 للمحجبات

تنوعت الإطلالات الصيفية للمحجبات، ما بين ارتداء السترات الفضفاضة الواسعة الطويلة والقصيرة، مع ارتداء السراويل الجينز والقماش، أيضا تنوعت واختلفت ألوان الحجاب حسب اختيار الإطلالة ذاتها، والاعتماد على الجينز والسراويل الواسعة ذات الأقمشة الناعمة مع السترات البيضاء القصيرة، تلك هي بعض التصميمات التي جاءت بها إطلالات جديدة أخرى تتناسب مع فصل الصيف لعام 2021.

موديلات صيف 2021 للمحجبات

يعتبر المقلم من صيحات الموضة خلال عام 2021، حيث تظهر الملابس المقلمة بالطول أو العرض رائجة وبمختلف قطع الملابس سواء كانت البدلات النسائية، الفساتين.

موديلات صيف 2021 للمحجبات

تعتبر الفساتين المنقوشة والمشجرة، لا غنى عنها في ربيع وصيف 2021، فبعضها يأتي مزينا بورود صغيرة إما مطبوعة أو مطرزة، والبعض الآخر يأتي ببعض الرسوم والنقوش المتداخلة، وهي التي تلجأ إليها الفتيات المحجبات بصفة خاصة، نظرًا لكونهم يعطون شكلًا في الجمال والأناقة ويبهرن الناظرين.

موضة ألوان صيف 2021

الرمادي الفاتح

على الرغم من أن اللون الرمادي الغامق من الألوان الشتوية الشائعة، إلا أن الفاتح منه يعد لونا صيفيا مبهجا، يمكن ارتداؤه ودمجه مع ألوان مميزة أخرى كالأحمر.

الأزرق السماوي

يتدرج هذا اللون ما بين الأزرق الغامق والفاتح، ويعد من الألوان المفضلة للعديد من مصممي الأزياء، حيث يتم اختياره في تصميمات الفساتين لحفلات الصيف أو الملابس الكاجوال وغيرها.