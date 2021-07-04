أزمات تلاحق حنان ترك: خلع حجاب وبوركيني وانتحال شخصية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة حنان ترك، تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب ظهورها مرتدية البوركيني، صباح أمس، داخل أحد الملاهي المائية، أثناء قضاء عطلتها الصيفية وسط الأطفال.

حنان ترك بالبوركيني

ظهرت حنان ترك بالبوركيني مع كاش مايوه شيفون منقوش، وشاركت الفنانة المعتزلة، صورها عبر خاصية القصص المصورة «استوري» على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

مواقف تصدرت فيها حنان ترك التريند

من حين لآخر، تتصدر الفنانة حنان ترك، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب العديد من المواقف والأزمات المختلفة التي تعرضت لها.

حنان ترك وشائعات خلع الحجاب

خلال الشهر الماضي، شاركت حنان ترك، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، صورة جديدة لها بصحبة زوجها، إذ ظهرت بملابس صيفية بألوان زاهية، مع الحجاب التقليدي، مُعلقة: «نعم الله علينا كثيرة، اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك».

وجاء ظهور الفنانة المعتزلة بالحجاب، عقب الحديث عن عودتها للفن، ونزعها للحجاب، بعدما نشرت لها الفنانة منة شلبي، صورة من فيلم «الحياة منتهى اللذة» بدون حجاب.

حنان ترك تصرخ من الحسابات المزيفة

اجتاحت حنان ترك، في أبريل الماضي، حالة من الغضب، عبرت عنها من خلال نشر تحذير موجه لمحبيها على السوشيال ميديا، أكدت خلاله ضيقها من انتشار عدد من الصفحات التي تنتحل شخصيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على موقعي «إنستجرام وفيسبوك»، وتنشر منشورات على لسانها.

وشاركت الفنانة المعتزلة، صورة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، تحذر من التعامل مع تلك الصفحات، إذ قالت: «في صفحات بتنشر كلام على لساني، وأنا غير مسؤولة عنها، وقدمت بلاغات لادارة فيسبوك لغلقها، وحتى ذلك الوقت وفي انتظار رد إدارة فيسبوك، فأنا متوقفة تماما عن التعامل والنشر في فيسبوك، وإن شاء الله عند توثيق صفحتى على فيسبوك، سيعرف الجميع بالصفحة وتعاملي الآن هيكون من خلال صفحتي الموثقة على تويتر وانستجرام».

وطالبت حنان ترك، من متابعيها عدم التعامل مع تلك الصفحات، قائلةً: «الرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة المدعية أنها تخصني».

جملة غيرت حياة حنان ترك

جملة واحدة من 12 كلمة فقط، غيرت حياة الفنانة حنان ترك، وجعلتها ترتدي الحجاب، بعد صراع 7 سنوات مع المغريات، وحياة طويلة بدون حجاب: «كل ما هو فرض، جنة ونار، كل ما هو نوافل درجات جنة»، هي الجملة التي غيرت حياة الفنانة المعتزلة، التي أكدت أنها لا تحتمل «لسعة الكبريت» فما بالنا بالنار، بحسب حديثها بأحد البرامج التليفزيونية.