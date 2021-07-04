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«هتسيبيني؟».. رسالة غامضة من ميرنا الهلباوي تصدم محمد عطية قبل الانفصال بأسبوع

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ميرنا الهلباوي ومحمد عطية

مفاجأة صادمة كشفتها الكاتبة والبلوجر الشهيرة ميرنا الهلباوي، أمام متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بإعلان فسخ خطبتها من الفنان محمد عطية، إذ كتبت: «single.. الحمد لله على كل شيء»، ثم حذفت جميع الصور والذكريات التي جمعتهما.

آخر رسالة من ميرنا الهلباوي لمحمد عطية

قبل أسبوع واحد فقط من إعلان «ميرنا» نبأ الانفصال، نشرت صورة لها بإطلالة كاجوال، وأرفقت عليها رسالة غامضة قالت خلالها: «أوقات معينة لازم نسيب اللي بنحبهم يغرقوا، مش هينفع نفضل في محاولات مستميتة لإنقاذهم، وهم نفسهم مش عايزين ينقذوا نفسهم».

وأضافت: «أوقات كتير اللي بنحبهم بيبقوا معتمدين إننا هنتدخل في الوقت المناسب، عشان نشدهم قبل ما يغرقوا.. بس أحيانًا المفروض نسيبهم يعيشوا تجربة الغرق، ونبقى موجودين قريب منهم لو قرروا يرجعوا ومايسببوش الأذى لنفسهم.. لما يعيشوا تجربة الغرق بدون تدخل مننا هيعرفوا قيمة الحياة الحقيقية اللي بقالنا كتير بنزعق في ودانهم بيها، وهما متجاهلين كلامنا وبيعوموا تجاه الموج».

رد محمد عطية

وسرعان ما تفاعل الفنان محمد عطية مع الرسالة، ورد في تعليق لـ«ميرنا»، قائلا: «ده تمهيد لإنك هتسيبيني أغرق السفرية الجاية؟؟»، لترد عليه: «مبسوطة أوي إن الرسالة وصلت».

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بداية علاقة محمد عطية وميرنا الهلباوي

يذكر أن حكاية الثنائي بدأت في أكتوبر 2020، عندما فاجأ الفنان محمد عطية، نجم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ستار أكاديمي»، متابعيه بإعلان ارتباطه بالمذيعة والروائية ميرنا الهلباوي، إذ قال باللغة الإنجليزية: «لا أريد أي شيء في هذا العالم سواك.. الحب.. السعادة».

ونشرت ميرنا الهلباوي، صورة تجمعها بالفنان محمد عطية، قائلة: «في اليوم العالمي للصحة النفسية.. أود أن أخبرك بأنك علاجي من القلق.. نعم أنت فعلت ذلك».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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