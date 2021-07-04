طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع.. في خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع، عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، إذ يعد هذا المشروب من المشروبات الصيفية المفضلة لدى كثير من الأشخاص.

ويقدم «هن» خلال هذا التقرير، طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع، على طريقة الشيف شربيني، خلال برنامجه «الشيف» عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل عصير ليمون بالنعناع

ليمون.

نعناع طازج.

سكر.

ثلج.

لبن.

طريقة تحضير عصير ليمون بالنعناع

باستخدام خلاط كهربائي افرمي الليمون مع النعناع والسكر وقليل من اللبن وقطع الثلج.

عصير ليمون بالنعناع والتفاح

مقادير عمل عصير ليمون بالنعناع والتفاح

عصير ليمون.

عصير تفاح.

نعناع طازج.

شرائح تفاح أخضر.

مياه غازية بيضاء.

شربات نعناع.

طريقة تحضير عصير ليمون بالنعناع والتفاح

تخلط كل المكونات في الخلاط ثم تقطع شرائح من التفاح وتوضع في كأس ويقدم العصير.

عصير ليمون بالنعناع والصودا

مقادير عمل عصير ليمون بالنعناع والصودا

عصير ليمون طازج.

أوراق نعناع.

شربات نعناع.

مياه غازية بيضاء.

ثلج.

طريقة تحضير عصير ليمون بالنعناع والصودا

تخلط كل المكونات باليد وتوضع في الكأس وتقدم.

طريقة تحضير عصير ليمون بالنعناع دايت

مقادير عمل عصير ليمون بالنعناع دايت

نصف لتر ماء بارد.

سكر دايت بودرة حسب الرغبة.

أوراق نعناع طازج.

عصير ليمون.

ثلج.

3 ليمون مقشر.

طريقة تحضير عصير ليمون بالنعناع دايت

يضرب الليمون المقشر والثلج مع الماء البارد في الخلاط.

يضاف عصير الليمون والسكر والنعناع ثم يصفى.

يقدم فى أكواب مزينا بالنعناع.

طريقة تحضير عصير ليمون بالنعناع والأناناس

مقادير عمل عصير ليمون بالنعناع والأناناس

ليمون.

أناناس كومبوت.

نعناع طازج.

صودا أو مياه غازية.

طريقة تحضير عصير ليمون بالنعناع والأناناس

تخلط كل المكونات في الخلاط ثم يصب في كاسات ويقدم مزين بورق النعناع.