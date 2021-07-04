كل يوم بحال.. أنغام تصف الرجال بـ«المجانين» في حفلها الأخير (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة أنغام خلال حفلها الذي أحيته، ليلة الخميس الماضي، بدار الأوبرا المصرية، ظهرت خلاله وهي تمازج جمهورها من فئة السيدات، قائلة: «دايما الرجالة يقعدوا يتريقوا علينا، ويقولوا إحنا عندنا حاجات وتقلبات، وهما أصلا اللي مجانين، كل يوم بحال، تعالوا نضايقهم شوية».

أنغام وفكرة الارتباط مجددا

وجه الإعلامي عمرو أديب، في مارس الماضي، خلال برنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر» سؤالا إلى أنغام، قائلًا: «لسه قلبك قادر يحب؟»، وأجابت: «هو سؤال لطيف وغريب في نفس الوقت، لأن أنا بستغرب ليه البني آدم يوقف أنه يحب، وديه حاجة بين إيدين ربنا»، مضيفة: «جايز.. الله أعلم.. مقدرش أقولك لا، والله مقدرش أقولك مش هعمل كده تاني واطلع كدابة بعد شوية، جايز، وعودتني الحياة أني معملش كده».

هو نفس الشوق

تحدثت الفنانة أنغام عن تفاصيل أغنيتها التي حملت عنوان «هو نفس الشوق»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع عمرو أديب، مؤكدة أن الأغنية موجودة منذ عامين، وكان من المفترض أن تكون ضمن ألبوم «حالة خاصة جدًا»، لافتة إلى أنها تعطلت لأسباب فنية.

وقالت أنغام إن مؤلف الأغنية الشاعر أسامة مصطفى غضب منها وعاتبها، بسبب عدم طرح الأغنية وتأجيلها: «قولت له حقك عليا والأغنية هتنزل في توقيت أحسن وهتنزل لوحدها، وهو صدقني وقالي تمام، وجه الوقت اللي حبيت أقول فيه هو نفس الشوق».

سر ظهور صور الفنانين الراحلين

«جه الوقت اللي حبيت أقول فيه هو نفس الشوق، وشفت المعنى اللي حسيناه كلنا دلوقتي وحسيت إنها مناسبة لحالتنا جميعًا»، تقول أنغام، قبل أن تشير إلى أن مشهد الكليب الذي عرضت فيه صور الراحلين، موضحة أنها تقصد أن الحب ليس مجرد العاطفة بين الرجل والمرأة، لكن هناك حبا لأشخاص رحلوا عن عالمنا ولن يعودوا، لكنهم ما زالوا في وجداننا ومشاعرنا: «مشفتش أحلى من نجومنا اللي فقدناهم، وفيه منهم ناس عزاز على قلبي قوي».

وكانت نفت أنغام وجود صورة منهم للمطرب والموسيقار الراحل عمر خورشيد، مؤكدة أنها نشرت في الكليب صورة للموزع الراحل طارق عاكف ورياض الهمشري والمايسترو خالد فؤاد، واعتبرت أن أغنيتها مصرية جدا وإيقاعها وألحانها ألحان مصرية ومفرداتها مصرية جدا، مؤكدة أن المستمعين «بيعطشوا» للأغاني الكلاسيكية.