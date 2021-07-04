علاج ضربة الشمس وأعراضها.. تؤدي إلى الوفاة في هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ضربة الشمس، واحدة من المخاطر التي يمكن أن يواجهها كثير من البشر، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ، والتعرض لأشعة الشمس الحارقة لساعات طويلة، بدون حماية مع العمل الشاق.

وتعتبر ضربة الشمس حالة مرضية ناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الجسم، نتيجة التعرض المستمر للإجهاد البدني في ظل درجات الحرارة المرتفعة، التي تحتاج إلى العلاج الطارئ، والعمل على الوقاية من الإصابة منها.

قد تتلف ضربة الشمس، بعض الأجهزة في جسم الإنسان بشكل سريع، إذا تُركت دون علاج، في مقدمتها: الدماغ، والقلب، والكلى، والعضلات، كما أن الأمر قد يصل للوفاة، إذا تدهورت الحالة الصحية دون علاج، ووصلت للتلف التام.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، كل ما لا تعرفه عن ضربة الشمس، وأعراضها، وفقًا لموقعي «webmd»، و«mayoclinic»، وطرق الوقاية منها، وفقًا لما ذكره الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية.

الفئات المعرضة لخطر الإصابة بضربة الشمس

تزداد فرص الإصابة بضربة الشمس عند بعض الفئات، على النحو التالي:

- كبار السن.

- مرضى القلب

- مرضى السكري.

- المصابون بالسمنة.

- مرضى الشلل الرعاش.

- مدمنو الخمور والمخدرات.

متى تبدأ أعراض ضربة الشمس؟

تظهر أعراض ضربة الشمس عادًة، بسبب التعرض لأشعة الشمس، أو القيام بمجهود كبير أسفل حرارة الشمس، إذ تبدأ بارتفاع درجة حرارة الجسم بسرعة شديدة، وعدم السيطرة عليها للعودة لطبيعة درجة حرارة الجسم، التي يمكن تحديدها من خلال قياس درجة الحرارة عن طريق الفم أو الجبهة، وتصل إلى حدوث تلف في أنسجة العضلات، أو تلف في الأعضاء الداخلية.

أعراض ضربة الشمس

وتأتي الأعراض على النحو التالي:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم (40 درجة مئوية) أو أعلى.

- تغير الحالة العقلية أو السلوك.

- الارتباك والإثارة والتداخل في الكلام والتهيج والهذيان والنوبات والغيبوبة عن ضربة الشمس.

- تغير في التعرق.

- جفاف البشرة.

- قيء أو غثيان.

- يتحول لون البشرة إلى اللون الأحمر.

- تسارع معدل ضربات القلب.

- سرعة التنفس.

الحماية من ضربة الشمس

رغم أن الإصابة قد تحدث بشكل مُفاجئ، إلا أن هناك بعض الخطوات التي تساعدك في الحماية والوقاية من التعرض لضربة الشمس.

وكان الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية، وضع بعض النصائح للحماية من ضربة الشمس، خلال حديثه لـ «هن»، التي تأتي على النحو التالي:

- حافظ على ترطيب جسمك من خلال تناول الكثير من المياه والسوائل التي تفقدها بسبب التعرق.

- تجنب ارتداء الملابس ذات الأقمشة التي تزيد من درجة حرارة الجسم.

- ارتداء ملابس خفيفة وواسعة، للحصول على التهوية المناسبة لجسمك.

- ارتداء الملابس القطنية التي تساعد في الحفاظ على حرارة الجسم واعتدالها.

- ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، لكي تكون أقل امتصاصًا للحرارة.

- لا تجلس داخل السيارة لساعات طويلة بالشمس.

- ارتداء كاب أو غطاء رأس أو شمسية للوقاية من الحرارة.

- تجنب التنزه أو التجول في الشوارع وبين المواصلات أوقات الذروة، التي تبدأ من 10 صباحًا حتى العصر.

- تجنب أشعة الشمس الضارة على بشرتك من خلال استعمال واقي للشمس بعامل وقاية عالي.

- الحصول على السوائل الباردة والعصائر الطبيعية الطازجة بشكل مستمر.

- ارتداء الملابس ذات الأكمام والأحذية المقفولة كي لا تتعرض بشرتك لمشاكل حرارة الشمس.

علاج ضربة الشمس في المستشفى

حال تأكدت من ظهور الأعراض على الشخص المصاب، فهناك بعض الإسعافات الأولية لعلاجه قبل استخدام الأدوية المعالجة، على النحو التالي:

- قم بإبعاد الشخص المصاب عن مصدر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

- التخلص من الملابس الثقيلة، وكل القطع غير الضرورية التي يرتديها الشخص المصاب.

- ضع الشخص المصاب تحت الدش أو بداخل حوض الاستحمام.

- على المصاب أن يجلس أو يستلقي بداخل حوض مغمورًا بالمياه.

- استخدام كمادات المياه والثلج على رأس المصاب ورقبته أو فخذيه أو تحت الإبطين.

- تناول أكبر كمية ممكنة من المياه والسوائل.

كم تستمر أعراض ضربة الشمس؟

عادًة ما تستمر ضربة الشمس من يوم إلي يومين، يتعرض فيهما المصاب حينها لتلك الأعراض، التي ينصح بالذهاب للطبيب على الفور، إذا استمرت أو تدهورت الحالة الصحية.

مضاعفات ضربة الشمس

قد يؤدي التعرض لضربة الشمس، وارتفاع الحرارة إلى حدوث عدد من المضاعفات، وفقًا لارتفاع درجات حرارة الجسم، تصل إلى:

- تلف في الأعضاء الحيوية وقد يصل إلى تلف دائم.

- الوفاة.

أدوية علاج ضربة الشمس

لا ينصح عادة بالأدوية في بداية العلاج، إلا أن هناك بعض الاختيارات لعلاج ضربة الشمس، من خلال استخدام الأدوية الآتية:

- أدوية لخفض درجة حرارة الجسم.

- أدوية مرخية للعضلات، إذا وصلت الحالة للتشنج والارتعاش.

- تجنب الأدوية المضادة للالتهاب، لأنها لا تساعد في علاج ضربة الشمس.

- أدوية لعلاج الإصابة بتهيج أو الارتجاف.

- استعمال الكريمات والمراهم المرطبة.

- استخدام الكريمات التي تعالج إحمرار البشرة.

ضربة الشمس عند الأطفال

لا تختلف أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية منها عند الأطفال، والبالغين كثيرًا، وإليك أعراض ضربة الشمس عند الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع «childrens».

- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة.

- عدم التعرق.

- الارتباك في الحديث.

- الهذيان.

- فقدان الوعي.

- إحمرار الجلد.

- جفاف الجلد.

- الغثيان.

- القيء.

- الإسهال.

- سرعة ضربات القلب.

- سرعة التنفس.

- صداع حاد.

- نوبات من التشنجات.

- ضعف أو دوار.