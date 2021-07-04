بعد فسخ الخطوبة.. كواليس علاقة محمد عطية وميرنا الهلباوي: كانت تلاجة وبتكلمني عن الأبراص

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل ساعات فاجأت البلوجر والكاتبة ميرنا الهلباوي، متابعيها عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بإعلان فسخ خطبتها من الفنان محمد عطية، إذ كتبت: «single.. الحمد لله على كل شيء»، ثم حذفت جميع الصور والذكريات التي جمعتهما.

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية كواليس من علاقة ميرنا الهلباوي ومحمد عطية، وحديثهم عن بعضهم البعض قبل الانفصال.

أنت علاجي من القلق

بدأت حكاية الثنائي في أكتوبر 2020، عندما فاجأ الفنان محمد عطية، نجم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ستار أكاديمي»، متابعيه بإعلان ارتباطه بالمذيعة والروائية ميرنا الهلباوي، إذ قال باللغة الإنجليزية: «لا أريد أي شيء في هذا العالم سواك.. الحب.. السعادة».

ونشرت ميرنا الهلباوي، صورة تجمعها بالفنان محمد عطية، قائلة: «في اليوم العالمي للصحة النفسية.. أود أن أخبرك بأنك علاجي من القلق.. نعم أنت فعلت ذلك».

قلبي رقص من الفرحة

وعقب مرور أيام على خطبة الثنائي، عبرت الكاتبة ميرنا الهلباوي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن علاقتها العاطفية مع خطيبها الفنان محمد عطية، إذ نشرت صورة تجمعهما، معلقة عليها: «دايمًا كان عندي فكرة معينة عن العلاقات والحب، ودايمًا الفكرة دي كانت بتتقابل بسُخرية أو هدم إن ده مش موجود.. اللي بتدوّري عليه موجود بس في خيالك».

وتابعت: «وأحيانًا مع الضغط النفسي ده بنرضى بعلاقات نصف مريحة، وأحيانًا ربع مريحة، لمجرد إننا بنتجاهل صوتنا اللي جوانا، وبنسمع للأصوات اللي حوالينا، إن اللي بندوّر عليه مش موجود.. لحد ما قابلتك، وقلبي رقص من الفرحة إن اللي بدوّر عليه طول حياتي موجود في الحقيقة، بالعكس ده أكتر كمان من اللي كنت بحلم بيه».

أول لقاء بين محمد عطية وميرنا الهلباوي

على مدار الفترة الماضية، كان الثنائي يكشفان ملامحا من علاقتهما وقصة حبهما، منها ما نشره محمد عطية، عن كواليس بداية علاقته بخطيبته ميرنا الهلباوي، عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، مشيرًا لأول لقاء رومانسي بينهما، قائلا: «الصورة دي كانت أول عشاء رومانسي بيني وبين ميرنا، والجدير بالذكر إنها في اليوم ده قالتلي حاجة رومانسية جدًا، عن إزاي البرص بيقدر يقسم نفسه نصين، ويسيب ديله لو حد بيطارده».

وأكمل الفنان الشهير، خلال منشوره: «ما اكتفيتش بكده، لأ، دي دخلت على جوجل عشان تدورلي على فيديو يشرح المعلومة دي، ربنا يخليكي ليا يا قلبي وتفضلي معيشاني في أجواء العلم والإيمان دايمًا».

كانت تلاجة

خلال لقاء جمع بين الثنائي، تحدث محمد عطية عن كواليس علاقته بميرنا، وبداية حبه لها: «خدت رقمها وفضلت أكلمها على واتس آب وألمحلها.. وهي كانت تلاجة.. وبعدها عرفت أنها اتخطبت.. وسافرت لبنان وفضلنا أصدقاء، ولما رجعت قابلتها سألتها عن خطيبها، وعلمت أن علاقتهما انتهت.. واستغليت الفرصة وقتها».