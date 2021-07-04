ممثلة عراقية تثير الجدل: ما عندي وقت للصلاة.. ولا أعرف الشيخ السديس (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصريحات غير متوقعة أدلت بها الممثلة العراقية داليا نعيم، خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس، على قناة «الرشيد»، تفجرت معها حالة من الجدل والغضب، خاصة بعد سؤالها عن آخر مرة أدت فيها فريضة الصلاة.

وردت الممثلة العراقية، على السؤال قائلةً: «شوف أنا بقول راح استمر بالصلاة، بس صدقني مرات لما بشوف الحياة، متل أنا عندي برنامج وياك صار وقت الصلاة، شلون بدي صلي وحاطة ميك أب، صلاتي غير استمرارية، ومو شرط أصلي اليوم وأباشر بصلي غدا، هذا الموضوع غلط».

السديس عالم أم داعية؟

توجه نزار الفارس، بسؤال آخر، إلى الممثلة العراقية، قال خلاله: «بتحبي تسمعي مين من القراء، يعني حابب أسمع سورة طه بصوت ماهر العقيلي، الشيخ السديس أسمعله صورة مريم، الشيخ عبد الباسط أسمعله صورة يوسف»، لترد قائلةً: «سورة البقرة بحب أسمعها بصوت العسافي، ما أعرف الشيخ عبد الرحمن السديسي، أنا ماني داعية».

وصحح الإعلامي العراقي معلومات داليا نعيم، بشأن الشيخ عبد الرحمن السديس، إذ قال: «هو عالم كميائي كبير وإمام الحرم المكي أكثر من 20 سنة»، وردت الفنانة عليه قائلةً: «أنت بتورطني شوفت شي هي الخاتمة».

هجوم على داليا نعيم

لقي اللقاء الذي ظهرت فيه الفنانة العراقية داليا نعيم تفاعل كبيرمن الجمهور، إذ استحوذ على ملايين المشاهدة، ومئات التعليقات عبر «فيس بوك»، كان من بينها: «عمي صدك جذب ماعدج وقت للصلاة، هي جره قلم حمرة، اعتبريه بس الصلاة تقترن بالتطبيق كولي، وأنت متكدرين تطبقين شريعة الله، لأن ما راح تحصلين الاموال المطلوبة».

وجاء من بين التعليقات: «كيف ما عندها وقت للصلاة»، «للصلاة ماعندج وقت، بس من دايحه وتارس وجهج مكياج چنچ قوس قزح عندج مجال»، «الله يطلعنا من هالدنيا على خير»، «ما عندها وقت للعبادة والصلوات وما تفقه شيء عن دينها».