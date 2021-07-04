إطلالات اليوم: نسرين طافش ساحرة.. وميرهان حسين أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_نسرين طافش:

طلت الفنانة نسرين طافش بفستان باللون الأحمر، مزود بأكمام طويلة، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

_أنغام:

تألقت المطربة أنغام بفستان باللون الأصفر، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_مي سليم:

ظهرت الفنانة مي سليم بتوب كت باللون الأورانج مع جيب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ميرهان حسين:

ارتدت الفنانة ميرهان حسين بلوزة باللون الأخضر، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

_ريا أبي راشد:

كما طلت الإعلامية ريا أبي راشد بجامبسوت باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.