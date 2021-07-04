هل يمكن تناول الخضروات أو الفاكهة بعد إزالة جزء به تعفن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي

مع انتشار الفطر الأسود، وارتباطه بفيروس كورونا المستجد، يخشى العديد منا الإصابة به، خاصة وأنه مرتبط بالأطعمة التي نتناولها يوميا.

الأطعمة المطبوخة والاحتفاظ بها لبعض الوقت، وأيضًا تخزين الأطعمة المشتراة قد تتطور إلى العفن، ولكن يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد، لذلك من المهم التعرف على العلامات التي تكشف لنا ضرورة التخلص من الأطعمة فورا حتى لا نصاب بالأمراض وخاصة الفطر الأسود.

الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، يقول لـ"الخليج 365" إنه عند ظهور أي تغير في لون وشكل الخضروات والفاكهة عن الشكل الطبيعي، هذا يشير إلى ضرورة التخلص من هذه الأطعمة، حيث تشمل الخضروات الفاسدة إلى ظهور اللون الأخضر أو الأصفر والبقع البنية، جفاف واهتراء في بعض الأجزاء، بالإضافة إلى ظهور بعض الإفرازات الهلامية أو اللزجة، والرائحة الكريهة الذي يسببها نمو بكتيري قوي بداخل هذه الخضروات".

وتابع: "هناك بعض العلامات غير الجيدة التي توجد في الخضروات والفاكهة تشير إلى حدوث الفطر الأسود، وتشمل أي عيوب ميكانيكية مثل: ثقب معين، قطع في الثمرة، فضلا عن وجود نمو فطري وبكتيري على أسطح الخضروات، سواء كان هذا النمو باللون الأبيض، أو الأخضر الفاتح، البني الغامق، والأسود، وكل هذا ما يعرف بالفطر الأسود أو الأبيض أو الأخضر، وبالتالي يجب التخلص منهما على الفور، ولا يكتفي بمسح أو غسل الثمرة، وذلك لأنه يمكن أن يتكون الفطر ويبدأ في إفراز بعض السموم".

وذكر استشاري التغذية، بعض الطرق للتحقق من جودة الطعام الذي نتناوله، فيما يلي:

- الخضروات والفاكهة الطازجة قوامها متماسك وقوي، أما الفاسدة أو المتعفنة قوامها مهترئ ولينة عند الضغط عليها.

- تشير الرائحة الكريهة إلى فساد الأطعمة، أما غير ذلك يصبح طعام صالح للتناول.

- الفاكهة والخضروات الصالحة للتناول تخلو من أي ثقوب في الثمرة أو تغير في اللون، أما غير ذبك يصبح فاسدا ومتعفنا.

هل يمكن تناول ثمرة من الخضروات أو الفاكهة بعد إزالة وكشط الجزء الذي به تعفن؟

هذا من الأمور التي تسبب مخاطر صحية للإنسان، وذلك لأنه يمكن أن تحتوي هذه الثمرة على امتداد للعفن أو التلوث في الأجزاء الداخلية الأخرى والأنسجة، وبالتالي احتمالية انتقال هذا التلوث إلى بقية أجزاء الثمرة من الأمور الواردة، فضلا عن لا يمكن معرفة مدي تغلغل هذا العفن أو الفطر بداخلها.

لذا يوصي استشاري التغذية، ربات المنزل عند ملاحظة هذا التعفن، يجب عدم استهلاك الطعام والحرص على التخلص منه على الفور.

وأضاف: "من الضروري الحفظ الجيد للأطعمة، لتجنب حدوث العفن، ولإطالة عمر المواد الغذائية"، وذلك عن طريق:

- شراء الأطعمة عند الحاجة وبكميات مناسبة.

- يجب الفصل بين أنواع الخضروات والفاكهة عند التخزين.

- الحرص على حفظ هذه الأطعمة في درجات رطوبة معينة.