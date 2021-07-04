هذا ما يكشفه جسمك عند ظهور بقع بيضاء على لسانك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

البقع البيضاء على اللسان - عادة لا تكون خطيرة، لكن معرفة السبب يمكن أن يساعدك في تحديد أفضل شكل من أشكال العلاج، هل هو مرض القلاع الفموي أو تقرحات الفم أم أحد أعراض فيروس كورونا.

في إطار ذلك.. هل يمكن أن تكون البقع البيضاء على لسانك علامة على كورونا أم أحد الآثار الجانبية للقاح؟.. هذا ما يكشفه موقع express البريطاني.

في معظم الحالات، إذا لاحظت وجود بقعة بيضاء على لسانك، فمن المحتمل أن يرجع ذلك إلى حالة مرض القلاع الفموي، كما قال الدكتور كايليش سولانكي، طبيب الأسنان المتخصص في طب الأسنان.

ولكن على وجه الخصوص إذا كنت قد أصبت بـ كوفيد مؤخرًا أو تم تطعيمك، قد تلاحظ وجود البقع البيضاء على لسانك، كما أضاف سولانكي: "قد تشمل العوامل المسببة الأخرى التدخين، أو المضادات الحيوية، أو مرض السكري، أو فقر الدم".

يحدث مرض القلاع الفموي عندما يكون جهاز المناعة في الجسم منخفضًا ويمكن أن يكون مقلقًا لأنه ينطوي أحيانًا على فقدان حاسة التذوق، إلى جانب تشقق الشفاه وجفاف الفم، إنه ليس خطير في العادة ويمكن إزالته بسرعة كبيرة عن طريق كشط اللسان عند تنظيف أسنانك بالفرشاة.

وقال الدكتور سولانكي، إن أحد الأسباب المحتملة الأخرى للبقع البيضاء على لسانك قد يكون قرح الفم، والتي عادة ما تكون ملتهبة وأكثر إيلامًا من مرض القلاع الفموي، عادةً ما يتم تحفيزها عن طريق فيروس أو ضعف في جهاز المناعة، ويتم علاج القروح إما بجيل خاص أو بمحلول مغنيسيا.

سبب أقل شيوعًا هو الطلاوة، التي تتميز ببقع سميكة بيضاء أو رمادية على الخدين واللثة وأسفل الفم وكذلك على اللسان.

وأوضح الدكتور سولانكي: "يميل المعانون إلى أن يكونوا متعاطي التبغ وشاربيه، ويعتقد أنه بمجرد الإصابة بالفيروس، سيظل كامنًا مع اندلاع نوبات عرضية طوال حياتك، الاستراحة من التدخين والشرب تساعد عادةً في إزالة نوبة الطلاوة".

يمكن تصنيف البقع البيضاء بثلاث طرق:

الطبوغرافيا

التضاريس هي براعم (ذوق) / حليمات منتفخة، إن هذا يمكن أن يعني اختلالًا في التوازن الهرموني، مع وجود نقص شاحب أو شفاف، واللون الأحمر يعني الحرارة / الالتهاب.

وأضافت: "أو إذا تطول لسان 'الفراء' وربما يتكتل معًا ، فقد يعني ذلك وجود فائض من نوع ما في تلك المنطقة - يبدو الفراء مثل اللهب أو إذا اجتمع هذا معًا مع حالة ركود تعتبر شكلاً من الرطوبة التي تؤدي إلى ركود المنطقة أو العضو ".

طلاء

هل توجد منطقة بها طلاء ولكن في جزء معين فقط من اللسان؟... تعتبر البقع / البقع البيضاء أو المساحات الكبيرة دائمًا حالة رطبة ويُطلق عليها اسم "المبيضات" أو "القلاع".

هذا يمكن أن يكون نتيجة المرض واستخدام المضادات الحيوية، يعتبر نمو الفطريات أيضًا رطبًا وهو علامة على ضعف جهاز المناعة وفشل المستويات الطبيعية للبكتيريا الصحية - على سبيل المثال في الأمعاء، إذا كان في الجزء العلوي من اللسان، فقد يشير ذلك إلى التهاب الشعب الهوائية أو حالات البلغم الأخرى.

اللون

هل هذه البقعة / المنطقة البيضاء بيضاء حقًا؟ أم أنها صفراء قليلا؟.. إن اللون الأبيض يمثل البرودة الزائدة والأصفر يمثل الحرارة الزائدة، إن حالة صحة الفم تشير إلى صحتك الأوسع نطاقًا أكثر مما تعتقد.

العلاقة بين اللسان وصحة الفم / الصحة العامة وثيقة الصلة، يمكن لأطباء الأسنان في كثير من الأحيان تقديم المشورة لمرضاهم بشأن المخاوف المحتملة قبل أن تتاح لهم الفرصة لإثارتها مع طبيبهم.

البقع البيضاء أو الحمراء على اللسان يمكن أن تكون علامات على الإصابة بسرطان الفم، لذلك من المهم معرفة شكل اللسان السليم والاطلاع على أي تغييرات، اللسان السليم وردي اللون مع سطح خشن قليلاً.

سيبحث طبيب أسنانك عن علامات الإصابة بسرطان الفم أثناء الفحوصات الروتينية، يمكن أن تكون البقع البيضاء أو الشاحبة أو الحمراء أو البقع أو الكتل على اللسان علامة على الإصابة بسرطان الفم، إذا اكتشف طبيب أسنانك هذا، فسوف يسألك بعض الأسئلة حول الأعراض التي تعاني منها وتاريخك الطبي، وبعد ذلك إذا كانت هناك أي مخاوف، فسيحيلك إلى طبيب عام أو طبيب متخصص في سرطان الفم .

علينا جميعًا تنظيف أسناننا مرتين يوميًا ولكن من المهم أيضًا تنظيف لسانك بالفرشاة في كل مرة تقوم فيها بتنظيف أسنانك.

يؤوي اللسان غالبية البكتيريا الموجودة في فمك، من المهم أن تحافظ على لسانك سليمًا لمنع انتقال البكتيريا إلى أسنانك ولثتك، والتسبب في الضرر وخلق رائحة الفم الكريهة، اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم، واستخدم الخيط ولا تنس غسل لسانك بالفرشاة .

إذا لم يتم إزالة البقعة البيضاء في فمك في غضون 10 أيام، فتوجه لطبيب الأسنان لإجراء فحص لاستبعاد أي حالة خطيرة أخرى محتملة.