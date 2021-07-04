كورونا اليوم: تحذير من البقع البيضاء على اللسان.. وهذا سر اختلاف أعراض متغير دلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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كيف تختلف أعراض متغير دلتا عن أعراض كوفيد الأصلية؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

على عكس السلالة الأصلية، يمكن أن يكون للطفرات اختلاف في التسلسل الجيني، مما قد يسمح لها بالتجاوز أو الارتباط بالخلايا السليمة بشكل أكثر عمقًا، يعتبر متغير دلتا، الذي تم تحديده لأول مرة في ولاية ماهاراشترا في أكتوبر الماضي، تقاطعًا بين طفرات E484Q و L452R، ولهذا يُقال إنه أكثر عدوى وقابلية للانتقال مقارنة بالسلالة الأصلية.

هل يمكن أن تختلف أعراض متغير دلتا عن أعراض كوفيد الأصلية؟

عندما يتعلق الأمر بالإصابة بعدوى فيروسية، يمكن أن تعتمد على عاملين، يتعلق أحدهما بالعوامل الفيروسية، بينما يتضمن الآخر العوامل المضيفة.

نظرًا لأن متغير دلتا هو طفرة في السلالة الأصلية، يُقال أن الأعراض قد تكون قد تغيرت أيضًا أثناء مسار الطفرة، تشير البيانات الواردة من المملكة المتحدة إلى أن أعراض كوفيد الأكثر شيوعًا ربما تغيرت عن أعراض كورونا الأصلية، تشير البيانات التي تم جمعها في تطبيق الأعراض إلى أنه بينما تظل الحمى والسعال والصداع والتهاب الحلق من الأعراض الشائعة لـ كوفيد، لم يتم الإبلاغ عن سيلان الأنف في البيانات السابقة، بصرف النظر عن ذلك، يعد فقدان حاسة الشم، الذي كان شائعًا في الأصل، هو تاسع أكثر الأعراض شيوعًا.

هل لا يزال يجب علينا ارتداء الكمامة حتى بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا؟

هل لا يزال يجب علينا ارتداء الكمامة حتى بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا؟.. هذا ما تكشفه صحيفة إكسبريس البريطانية.

حتى بعد تلقي جرعتين من اللقاح، تشير النصائح إلى أنه لا يزال يتعين على الأشخاص اتخاذ الاحتياطات.

استمر في التباعد الاجتماعي.

ارتدِ قناعًا للوجه.

اغسل يديك بانتظام وبعناية.

تهوية الأماكن المغلقة عن طريق فتح النوافذ.

تحذير من البقع البيضاء على اللسان

في إطار ذلك.. هل يمكن أن تكون البقع البيضاء على لسانك علامة على كورونا أم أحد الآثار الجانبية للقاح؟.. هذا ما يكشفه موقع express البريطاني، في معظم الحالات، إذا لاحظت وجود بقعة بيضاء على لسانك، فمن المحتمل أن يرجع ذلك إلى حالة مرض القلاع الفموي، كما قال الدكتور كايليش سولانكي، طبيب الأسنان المتخصص في طب الأسنان.

ولكن على وجه الخصوص إذا كنت قد أصبت بـ كوفيد مؤخرًا أو تم تطعيمك، قد تلاحظ وجود البقع البيضاء على لسانك، كما أضاف سولانكي: "قد تشمل العوامل المسببة الأخرى التدخين، أو المضادات الحيوية، أو مرض السكري، أو فقر الدم".

كيف يمكن التمييز بين أعراض الحساسية الموسمية وكوفيد؟

قال الطبيب فلاديمير بوليبوك، إن ظهور الزكام وسيلان الأنف والعطس المتكرر، يساعد على التمييز بين مظاهر الحساسية الموسمية وأعراض الالتهاب الرئوي بسبب كوفيد.

وشدد بوليبوك، المختص في أمراض الحساسية والمناعة، على أن ارتفاع درجة حرارة الجسم، يعتبر الإشارة الرئيسية للتوجه لاجتياز الاختبار حول عدوى فيروس كورونا، وأضاف: "الحساسية الموسمية، بحد ذاتها تترافق عادة مع سيلان الأنف ومع حكة في الأنف، واحمرار في العينين وكذلك حكة بشكل عام، وأهم أعراض الحساسية، العطس والزكام الشديد واحتقان الأنف، وهي أمور لا ترافق مرض كوفيد الذي يتصاحب عادة بسعال جاف شديد وارتفاع درجة الحرارة وهما لا يعتبران من أعراض الحساسية ويعتبران إشارة واضحة لطلب العون الطبي، وفقا لروسيا اليوم.