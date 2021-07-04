بعضها يصل إلى 8 آلاف.. إليك أسعار الإقامة لليلة واحدة في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتصدر اسم "الساحل الشمالي" اهتمامات المصطافين خلال موسم الصيف، وبشكل خاص من ذوي الطبقة فوق المتوسطة، فيحرص معظمهم على قضاء موسم الصيف بالكامل في شالية أو فيلا بتأجيرها بنظام الفترة الطويلة، بينما يقضي البعض بضعة أيام نظرًا لارتفاع سعر تأجير الوحدات، سواء هذا أو ذاك فإنهم يحاولون قضاء وقت يستمتعون خلاله بالأجواء الجميلة والممتعة في الساحل الشمالي.

والساحل الشمالي هو تلك المنطقة الممتدة من غربي مدينة الإسكندرية إلى مشارف مدينة مرسى مطروح، وذلك مروراً بالحمام والعلمين وسيدي عبد الرحمن والضبعة وفوكة ورأس الحكمة بطول نحو 250 كيلومتراً.

ويستعرض "الخليج 365" خلال هذا التقرير أسعار الوحدات السكنية والإقامة بالفنادق في الساحل الشمالي خلال فترة المصايف، والتي تبدأ من 900 جنيه في الليلة، والتي جاءت كما يلي:

-شالية ثلاث غرف دور واحد سعر في اليوم يبدأ من 1000 جنيه.

-شالية يحتوي على حمام سباحة وحديقة خاصة سعر ايجاره 8000 جنيه.

-فيلا بحمام سباحة خاص يتراوح سعر ايجارها بين 14 و 20 ألف جنيه.

-الشاليه الدوبلكس بسعر من 4000 وحتى 8000 جنيه حسب تجهيزه.

-شقة بغرفتي نوم يبدأ سعر الليلة من 900 جنيه

وعن أسعار الإقامة في الفنادق بالساحل الشمالي، فكانت كما يلي:

- إيبروتيل برج العرب

يوفر شرفات تطل على البحر وحمام خاص، وتحتوي جميع الغرف على ميني بار، سعر الليلة فيه يبدأ من 3000 جنيه.

-منتجعات جاز ألماطة

تحتوي جميع الغرف على شرفة أو تراس يطل على البحر الأبيض المتوسط، وتشمل بعض الغرف منطقة جلوس واسعة وغرف متصلة، ويبلغ سعر الإقامة في الليلة الواحدة 4000 جنيه.

- Hotelux La Playa Alamein

يقع Hotelux La Playa Alamein في العلمين، ويوفر تسجيل الوصول والمغادرة السريع وغرف لغير المدخنين ومسبح في الهواء الطلق وحديقة، ويبدأ سعر الإقامة بالليلة من 3500 جنيه بالغرفة المزدوجة.

- Majorica Marina Hotel

يقع فندق ماجوركا مارينا في العلمين على بعد 1.9 كم من بورتو مارينا العلمين، ويوفر مكان إقامة مع مطعم وصالة مشتركة وحديقة، كما يضم مكان الإقامة مسبح داخلي، ويبدأ سعر الإقامة بالليلة الواحده لفردين من 2500 جنيه.

-توليب فاميلى كلوب

يتميز بمطعم ومسبح، كما يحتوي الفندق ذو الـ 5 نجوم على حديقة وغرف مكيفة، ويبلغ سعر الإقامة بالليلة الواحدة 1300 جنيه.