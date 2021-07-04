3 عصائر موصى بها لزيادة قدرة الجسم على التحمل أثناء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بالإضافة إلى تنفيذ بروتوكولات صحية صارمة، يعد الحفاظ على نمط حياة صحي خطوة جيدة للتعامل مع حالة وظروف جائحة كوفيد -19، فإن زيادة المدخول الغذائي اليومي بالفواكه والخضروات مهم أيضًا لزيادة المناعة ولياقة الجسم، إلى جانب كونها مصدرًا للفيتامينات، فإنها غنية أيضًا بالمعادن والألياف للحفاظ على صحة الجسم.

ونستعرض فيما يلي توصيات لعصائر الفاكهة والخضروات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحتك أثناء الجائحة، وفقًا لموقع health.kompas.

-عصائر الكرفس والكيوي

ستفقد خضروات العصير الأخضر بعض عناصرها الغذائية بعد الطهي، وللحصول على التغذية الكاملة من الخضروات الطازجة، يمكننا معالجتها عن طريق صنع العصير، فيمكننا محاولة صنع عصير أخضر مصنوع من الكرفس والكيوي، يحتوي هذان النوعان من الخضروات على مستويات عالية جدًا من الفيتامينات A و C و K مع عدد لا يحصى من الفوائد، مثل الحفاظ على صحة العين والقلب، وخفض مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ، وزيادة مناعة الجسم، وتحسين الهضم.

-الزنجبيل والكركم

يمكن للزنجبيل والكركم أن يزيد من مناعة الجسم، ويحارب الالتهابات الفيروسية، كما أنه فعال في التغلب على الالتهابات، وهما غنيان أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات.

تم استخدام هذه التوابل لعدة قرون كعلاجات عشبية لمختلف الأمراض المزمنة، إلى جانب وجوده في الأدوية العشبية التقليدية، يمكنك أيضًا صنع عصير من الزنجبيل والكركم مع الخضار أو الفواكه مثل الجزر والتفاح والبرتقال والبنجر والليمون.

-البنجر

يحتوي على نسبة عالية من الزنك، وهو معدن مهم ضروري أثناء الجائحة، يمكن أن يجعل نقص الزنك الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، كما يمكن للخصائص المضادة للفيروسات الموجودة في الزنك محاربة الالتهابات الفيروسية وتحسين خلايا المناعة في الجسم، يمكنك أيضًا دمج هذا البنجر مع أنواع أخرى من الخضار والفاكهة مثل التفاح والبرتقال والجزر البطيء.