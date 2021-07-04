الامارات | الاردن.. قانون «تأديب الوالدين» يثير الجدل .. 3 جرائم تعنيف ضحيتها أطفال في2021

شكرا لقرائتكم خبر عن الاردن.. قانون «تأديب الوالدين» يثير الجدل .. 3 جرائم تعنيف ضحيتها أطفال في2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قانونيون أردنيون أن قانون «تأديب الوالدين» الذي يجيز للوالدين تأديب الأبناء دون تحديد ماهية الطرق المعالجة للتوبيخ وبشكل يحفظ من المغالاة في عملية التربية فضفاض ويجب إلغاؤه.

ونقل موقع «عمون» عن القانونين قولهم أن «تزايد حدة العنف الأسري، يتطلب الإسراع في حماية حقوق الأطفال في ظل المماطلات الرسمية، دون النظر إلى التبعات التي يلقيها القانون على حياة الكثير من الأطفال، نظرا لما يوفره من مساحة للتبرير عن سلوكيات بعض الأهالي في التعامل بعنف في حل المشاكل الأسرية» مطالبين بضرورة استحداث مواد متخصصة في قانون العقوبات تجرم الأفعال الواقعة على أي طفل بقصد الإيذاء من داخل الأسرة«.

وقال المحامي أمجد الكردي أن»مصطلح «تأديب الوالدين» فضفاض وما يزال يحتل مساحة واسعة من الجدل وتباين الآراء، ما بين مؤيد للمادة المذكورة وما بين معارض للنص القانوني برمته".

وطالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني بالإسراع في إقرار مشروع قانون حماية الطفل على إثر ثلاث جرائم كان ضحيتها أطفال منذ بداية عام 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news