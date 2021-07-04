الامارات | سعودية «72 عاما» تخلع زوجها: هجرني ويهملني

شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية «72 عاما» تخلع زوجها: هجرني ويهملني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة سعودية بفسخ زواج لسيدة سعودية (72 عاما )، استجابة لدعوى خلع تقدمت بها، وبررت طلبها بخلع زوجها لإهماله وهجرها لها في العلاقة الشرعية منذ 15 سنة.

وطبقا للحكم الذي نشرته صحيفة «عكاظ»، أفهمت المحكمة الزوجة بأن عليها العدة ثلاثة أشهر اعتبارا ‏من تاريخ استلام الحكم مطلع الأسبوع، وألا تتزوج أو تتعرض للخطاب حتى تنتهي عدتها.

وكانت المدعية أوضحت أمام المحكمة وقوع الشقاق والنفاق والكره لزوجها الذي أنجبت منه سبعة أبناء، وشرحت ما وصلت إليه في حياتها الأسرية من شقاق ونفور وكره يستوجب النظر في تسريحها بإحسان بعد أن هجرها لمدة تزيد على 15 سنة وما تسبب في مضار نفسية واجتماعية وجسدية لها.

وأجاب الزوج على الدعوى أنه سعيد مع زوجته ولا يرغب في طلاقها ووفر لها كل متطلباتها على أكمل وجه، وقال إنه تزوج عليها قبل 9 سنوات لظروف بعد تدهور صحتها وطلب نصحها ورد الدعوى.

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