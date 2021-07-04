الامارات | افترست الدواجن والخراف و20 بطة .. مصريون يقتلون "سلعوة" ويسحلونها في الشوارع

شكرا لقرائتكم خبر عن افترست الدواجن والخراف و20 بطة .. مصريون يقتلون "سلعوة" ويسحلونها في الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أن افترست مواشيهم وخرافهم، تمكن أهالي قرية مصرية تدعى "الروافعة" تابعة لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، من قتل حيوان السلعوة المفترس الذي أثار فزعهم وخوفهم خلال الأيام القليلة الماضية، وبعد قتلها قاموا بسحلها في شوارع القرية لطمأنة الأهالي انه تم التخلص منها بعدما هاجمت الماشية والخراف والطيور.

وأوضح أحد أهالي قرية الروافعة بمركز البياضية، أن السلعوة ظهرت منذ 3 أيام وهاجمت عددا من أحواش الماشية والطيور بالقرية، وتسببت في افتراس 7 مواشي و 4 خرفان و 20 بطة مما أثار ذعر الأهالي والقلق على أطفالهم.

وأضاف أن الأهالي أبدوا تخوفهم من أن تهاجم بعد ذلك الأطفال نظرا لظهورها ليلاً ونهاراً، مما حدا بهم إلى إعداد كمين لها وترقب مسار طريقها بشوارع القرية وعند ظهورها تمكن أحد الشباب من رشق حجر برأسها مما أصابها بالدوخة ثم انهال عليها ضربا حتى نفقت. ثم قام عدد من الشباب بربط حبل في رجليها وتم سحلها بشوارع القرية.

وحرص عدد من الأهالي على التقاط الصور التذكارية بعد نجاحهم في قتلها.

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