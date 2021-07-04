محمد اسماعيل - القاهرة - سيد متولي

ظهرت لقاحات كوفيد باعتبارها المنقذ العالمي والأداة الوحيدة لمنع الإغلاق في المستقبل، ويحتاج الناس إلى جرعتين من أجل الحماية الكاملة، وبعد ذلك يجب أن يمتلك جهاز المناعة لديهم المعدات اللازمة لمحاربة أكثر من 90 في المائة من العدوى، ولكن بينما تستمر الحالات في الارتفاع، يحتاج الأشخاص إلى زيادة مجموعة الأدوات الخاصة بهم لدفع الحماية إلى ما يقرب من 100 في المائة قدر الإمكان.

ويبقى السؤال: هل يجب علينا ارتداء الكمامة حتى بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا؟.. هذا ما تكشفه صحيفة إكسبريس البريطانية.

على الرغم من أن عشرات الملايين حول العالم قد أصيبوا بكوفيد مرة واحدة على الأقل، لكن معدلات الحالات اليومية مرتفعة في بعض الدول، ولذلك لا يزال يتعين على الأشخاص ارتداء الكمامة كجزء من إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا حتى بعد تلقي جرعتين من اللقاح.

حتى بعد تلقي جرعتين من اللقاح، تشير النصائح إلى أنه لا يزال يتعين على الأشخاص اتخاذ الاحتياطات.

استمر في التباعد الاجتماعي.

ارتدِ قناعًا للوجه.

اغسل يديك بانتظام وبعناية.

تهوية الأماكن المغلقة عن طريق فتح النوافذ.

تحافظ هذه الاحتياطات على سلامة الناس لأن أجسامهم تتكيف مع اللقاح الذي يحتاج من أربعة إلى خمسة أسابيع لبناء المناعة.

خلال هذا الوقت، ستتمتع أجسامهم بنفس مستوى الحماية الذي كانت عليه قبل اللقاح.

لا يزال بإمكان الناس أن يمرضوا بعد تلقيهم لقاح كوفيد بل ونقله إلى الأشخاص، لذلك ينصح الاطباء الأشخاص بمواصلة ارتداء أقنعتهم بعد الانتهاء من نظام التطعيم الخاص بهم.

وقال لورنس يونج، أستاذ علم الأورام الجزيئي في كلية طب وارويك، إن ارتداء قناع وجه بعد التطعيم "لا يزال مهمًا".

وأضاف أن الأقنعة تمنع الإصابة بالعدوى من خلال العمل كحاجز والحفاظ على "أنفك دافئة ورطبة مما يمنع العدوى أيضًا".

كما قالت الدكتورة ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الناس سيحتاجون إلى أقنعة للحد من انتقال العدوى في المجتمع.

وأضافت: "لا يشعر الناس بالأمان لمجرد أنهم أخذوا الجرعتين، لا يزالون بحاجة لحماية أنفسهم، اللقاح وحده لن يوقف انتقال الفيروس، يحتاج الناس إلى الاستمرار في استخدام الأقنعة باستمرار، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، ونظافة اليدين، وتطبيق التباعد، وتجنب الازدحام، لا يزال هذا الأمر مهمًا للغاية، حتى إذا تم تطعيمك".