8 أطعمة ومشروبات احذر تناولها بعد سن الثلاثين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعتمد مدى كون الأشخاص الأصحاء بشكل كامل تقريبًا على ما يضعونه في أجسادهم، لذا هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب تناولها بعد سن الثلاثين، كما جاء في موقع "theactivetimes".

1- الحليب:

منتجات الألبان شديدة الحموضة ويجب تجنبها، كما أن الحليب متجانس ومبستر، ما يؤدي إلى قتل معظم العناصر الغذائية جنبًا إلى جنب مع أي بكتيريا ضارة.

2- الزبادي المنكه:

إذا كنت ترغب في تناول الزبادي والفواكه، فمن الأفضل شرائها بشكل منفصل وخلطها في وعاء، لأنه غالبًا ما تمتلئ الزبادي المنكه بالسكر المضاف.

3- الصودا:

شراب الذرة عالي الفركتوز الموجود في الصودا هو أسوأ ما في الأمر، وذلك لأنه يذهب مباشرة إلى الكبد ويتم تخزينه على شكل دهون، كما أنه يخلق مقاومة لهرمون اللبتين، وهو هرمون يقلل الشهية.

4- المحليات الصناعية:

تُضاف المُحليات الصناعية للحفاظ على الطعم، ولكن ثبت أنها تسبب ضررًا أكبر من السكر نفسه، ويتم ربطها بأنواع مختلفة من السرطان.

5- الصويا:

يمكن أن يزيد من الالتهاب في الجسم مما يؤدي إلى اختلال توازن الغدة الدرقية، كما يتداخل هرمون الاستروجين النباتي الموجود في الصويا مع قدرة الجسم على استخدام هرمون الغدة الدرقية، لذا تجنب الصويا إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل في الغدة.

6- مشروبات الطاقة:

تحظى مشروبات الطاقة بشعبية سيئة، وذلك غالبًا لأنها مليئة بالسكر، وأظهرت دراسة أن وظيفة بطانة الأوعية الدموية لديك تصبح أسوأ بشكل حاد بعد تناول هذا النوع من المشروبات، كما تصبح الأوعية الدموية القلبية بطيئة.

7- عصائر الفاكهة:

عصائر الفاكهة في المتاجر مبسترة، مما يعني أن جميع المواد الغذائية الحساسة للحرارة تتلف وما يتبقى هو مجرد الكثير من السكر، كما أنها لا تحتوي على الألياف التي تجعلنا نشبع وتبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم.

8- الحساء المعلب:

الحساء المعلب يحتوي على الكثير من الصوديوم لأن هذه هي الطريقة التي يتم بها الحفاظ على المنتج، وتحتوي علبة واحدة فقط من حساء الطماطم على 20 جرامًا من السكر.