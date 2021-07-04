5 عطور مميزة للعروس لا بد من تجربتها هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 يوليو 2021 01:48 مساءً - العطر شكل من أشكال الهوية الشخصية للمرأة، والتي تتيح للآخرين أن يشعروا بها حتى من دون أن تتحدثي إليهم. لذلك، تختار المرأة عطرها وفق شخصيتها وأسلوبها. لكن رغم ذلك هناك عطور نسائية من العلامات التجارية العالمية تستحق أن تجربيها نظراً الى تميزها والى النغمات الفخمة التي تعتمد عليها. لذلك، اخترنا لك في هذا المقال، خمسة عطور عالمية راقية للعروس لا بد من تجربتها هذا الصيف، لتختاري من بينها ما يناسبك.





Kilian Paris Narcotics Love, Don't Be Shy Perfume من كيليان

Kilian Paris Narcotics Love, Don't Be Shy Perfume



إنه عطر حلو تغلب عليه نغمات الأعشاب وزهر البرتقال وخشب الصندل، وهو عطر نسائي مختلف وفريد من نوعه، لذلك هو من أفضل خيارات العطور لهذا الصيف، فرائحته التي تدوم طويلاً ستجعلك محط الأنظار، وستسبقك قبل أن تصلي الى المكان الذي تقصدينه.





Tocca Cleopatra Eau De Parfum من توكا

Tocca Cleopatra Eau De Parfum



هذا العطر النسائي سيمنحك رائحة غاية في الروعة، الى درجة لن تستطيعي أن تكوني متخفية مهما فعلت، فهو سيجعل الإطراءات تأتيك من كل حدب وصوب. ويعتمد في تركيبته على نغمات الغريب فروت والياسمين، التي ستمنحك رائحة مكثفة برشة واحدة، تدوم طوال اليوم.





Chanel N°5 L'Eau Spray من شانيل

Chanel N°5 L'Eau Spray



لا شك أن النسخة الأصلية من عطر Chanel N°5 أيقونية بامتياز وكلاسيكية وقوية، وذلك بعكس النسخة الجديدة منه Chanel N°5 L'Eau Spray، فهو عطر أخف وإنما جذاب جداً ومميز، فإذا كنت من محبات العطور الناعمة والراقية، فلا بد أن تجربي هذا العطر المميز خلال الصيف.





Jo Malone London Lime Basil & Mandarin Cologne من جو مالون

Jo Malone London Lime Basil & Mandarin Cologne



ستضيف رائحة الليمون الذي يرتكز عليها هذا العطر من جو مالون، الى إطلالتك، نكهة حمضية نابضة بالحياة ونضرة. أما الريحان والزعتر اللذان يدخلان في تركيبته، فسيوفران لك رائحة ستحصلين من خلالها على الكثير من الثناء. إنه عطر عالمي مميز يستحق التجربة.





Serge Lutens La Fille de Berlin Perfume من سيرج لوتنس

Serge Lutens La Fille de Berlin Perfume



إنه عطر نسائي زهري يرتكز على نغمات البنفسج والمسك والفلفل الوردي والأسود، وهو خيار رائع لمحبات العطور الزهرية التي تدوم رائحتها طويلاً، والتي تناسب الأجواء الصيفية. ونظراً الى رائحته المميزة، فهو سيشكل إضافة رائعة الى حقيبة الجمال خاصتك لهذا الصيف.

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