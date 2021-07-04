تسريحات شعر شبابية من ماريتا الحلاني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 يوليو 2021 01:48 مساءً - إذا كنت تبحثين عن تسريحات شعر شبابية، تناسب أجواء الصيف، وبالإمكان اعتمادها في مختلف الأوقات، فإن الفنانة الشابة ماريتا الحلاني تلهمك مجموعة أفكار تسريحات شعر أنيقة وجذابة، لتكون إطلالتك متألقة، سواء في الأيام العادية أو المناسبات والسهرات. وقد اخترنا لك في هذا المقال، عدداً من تسريحات الشعر الشبابية التي استوحيناها من ماريتا الحلاني.



تسريحة الشعر نصف المرفوع

تسريحة الشعر نصف المرفوع(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تناسب هذه التسريحات النساء في مختلف الأعمار، وخصوصاً الشابات منهن. وتعد تسريحة الشعر نصف المرفوع الموضة الأكثر رواجاً بين النجمات. ولإطلالة شبابية ناعمة، اعتمديها على طريقة ماريتا الحلاني، بحيث يكون الجزء الأمامي من الشعر مرفوعاً عند تاج الرأس بأسلوب ذيل الحصان، أما الجزء الخلفي من الشعر فيكون منسدلاً على الظهر والكتفين.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفضة الأنيقة

تسريحة ذيل الحصان الأنيقة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



إن تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الغرة المشدودة بإتقان الى الخلف، هي خيار رائع للشابات، خصوصاً هؤلاء اللواتي يرغبن في إبراز طول شعرهن وجماله. وهذه التسريحة مريحة جداً خلال أشهر الصيف، حيث تريحك من الخصلات المتطايرة على وجهك.



تسريحة الكعكة العالية

تسريحة الكعكة العالية(الصورة من حسابها على إنستغرام)



إذا كنت تميلين الى تسريحات الشعر الكلاسكية والناعمة، التي تناسب الأوقات العادية والسهرات والمناسبات أيضاً، بإمكانك أن تعتمدي تسريحة الكعكة العالية أو كعكة الباليرينا، بأسلوب الفنانة ماريتا الحلاني، فهي خيار رائع للشابات خصوصاً في الأجواء الصيفية، كونها مريحة جداً وعملية.



تسريحة الشعر الناعم المنسدل المزينة باللؤلؤ

تسريحة الشعر الناعم المنسدل المزينة باللؤلؤ(الصورة من حسابها على إنستغرام)



أما إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل أو المتوسط الطول، وتحبين التسريحات المنسدلة، فتلهمك ماريتا الحلاني إطلالة في غاية الأناقة والرقي، ترتكز على تسريحة الشعر الناعم المنسدل مع الفرق النصفي، والمزينة بأكسسوار الشعر اللؤلؤي الذي يضيف الى مظهرك لمسة في غاية الجمال.



تسريحة الشعر الويفي مع الضفائر الناعمة

تسريحة الشعر الويفي مع الضفائر الناعمة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



إدخال الضفائر الناعمة الى تسريحات الشعر الويفي بمختلف أشكالها، هو موضة رائجة جداً بين النساء عموماً والنجمات خصوصاً. وبإمكانك أن تستوحي من ماريتا الحلاني تسريحة الشعر الويفي المنسدل مع ضفيرتين أماميتين صغيرتين مسحوبتين الى الخلف.



تسريحة ذيل الحصان المنخفضة المبللة

تسريحة ذيل الحصان المبللة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



هذه التسريحة الشبابية المميزة مناسبة جداً للسهرات والمناسبات خلال فصل الصيف، فهي مستوحاة من أجواء الشاطئ. وتتميز تسريحة ذيل الحصان المنخفضة المبللة التي استوحيناها من الفنانة ماريتا الحلاني بأنها تناسب مختلف أطوال الشعر وتمنح المرأة إطلالة شبابية حيوية.



تسريحة الشعر المستقيم مع القبعة

تسريحة الشعر المستقيم مع القبعة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



كثيرات من الفنانات اعتمدن مؤخراً قبعات الشعر الصيفية بمختلف أشكالها وألوانها، من بينهن ماريتا الحلاني، حيث اعتمدت تسريحة الشعر المستقيم المنسدل مع القبعة الدائرية الحواف، وهي بذلك تلهمك أجمل إطلالة صيفية على الإطلاق.

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