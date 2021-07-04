الامارات | «هو سمير عامل إيه؟» ..سؤال متكرر من دلال عبدالعزيز عن زوجها الراحل

شكرا لقرائتكم خبر عن «هو سمير عامل إيه؟» ..سؤال متكرر من دلال عبدالعزيز عن زوجها الراحل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مصادر مقربة من الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أن حالتها الصحية لا تزال حرجة وغير مستقرة وتواصل العلاج والخضوع لجهاز التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، منذ نقلها له قبل 64 يوما، إذ تعاني من تليف شديد بالرئة.

وأشارت المصادر أن دلال عبدالعزيز لا تزال لا تعلم بوفاة زوجها النجم سمير غانم رغم مرور 44 يوما على وفاته وتخشى عائلتها إبلاغها بوفاته حتى الآن خوفا على حالتها الصحية، بينما توجه كلما افاقت سؤالا واحداً لابنتيها إيمي أو دنيا لتكرر السؤال عن زوجها : «هو سمير عامل إيه؟».

وحسب «المصري اليوم» أن دلال طلبت عدة مرات رؤية زوجها وزيارته في غرفته بالمستشفى فأبلغوها بصعوبة ذلك لكونه في العناية المركزة ولوضعها هي الأخرى بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي.

وتعاني الفنانة دلال عبدالعزيز من تليف بالرئة كأحد مضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي أصيبت به في إبريل الماضي عقب انتهائها من تصوير مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عرض في رمضان الماضي وكان آخر عمل شاركت به.

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