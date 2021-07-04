الامارات | هربت بعد صدور قرار بسجنها.. الراقصة الروسية جوهرة مطلوبة للأمن المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن هربت بعد صدور قرار بسجنها.. الراقصة الروسية جوهرة مطلوبة للأمن المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث الأجهزة الأمنية في مصر عن الراقصة الروسية جوهرة، المتوارية عن الانظار، عقب صدور حكم ضدها بالسجن سنة؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكانت الراقصة الروسية الشهيرة جدا في مصر، نشرت صورا لها وهي أمام أحد المساجد في مدينة الغردقة الساحلية، في نهار رمضان الماضي. وجرى تداول صور الراقصة أمام المسجد، على نطاق واسع، وسط حالة من الجدل ما بين مؤيد ورافض للأمر.

وغادرت الراقصة الروسية فندق إقامتها وسط مدينة الغردقة هاربة، بعد علمها بصدور أمر ضبط وإحضار لها عقب صدور حكم واجب التنفيذ عليها بالحبس لمدة سنة.

يذكر أن جوهرة كانت قد مرت بأزمة بعدما قامت الرقابة على المصنفات الفنية بتحرير محضر ضدها، بتهمة الرقص دون ترخيص وارتدائها بذلة غير قانونية.

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