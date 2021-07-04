كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 يوليو 2021 10:41 صباحاً - حظيت الأزياء الملونة برواج كبير في الآونة الأخيرة، سواء كانت أزياء كاجوال أو رسمية أو خاصة بالسهرات.

ولأن البناطيل جزء أساسي من إطلالة أغلب النساء، قدم المصممون العديد من الموديلات الأنيقة للبناطيل الملونة، لصيف 2021.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365. نت" طريقة تنسيق البناطيل الملونة في صيف 2021:

تنسيق البناطيل الملونة مع التوب القصير

رالف آند روسو Ralph & Russo

إذا كنتِ ترغبين في تنسيق البنطلون الملون مع إطلالة راقية وجذابة، يُمكنكِ الاستعانة بهذه الإطلالة من ماركة رالف آند روسو Ralph & Russo، بتنسيق بنطلون مُطبع بالورود، صُمم باللون الوردي مع الأصفر والبني والبرتقالي، مع توب قصير بأكمام طويلة باللون الأصفر، وحذاء مفتوح ذي كعب عالٍ بنفس اللون، إضافة إلى حقيبة يد باللون البرتقالي.

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تنسيق البناطيل الملونة مع بلوزة قصيرة

تاتراس Tatras

لإطلالة عملية تناسب خروجاتكِ النهارية، قدمت ماركة Tatras هذا التصميم الأنيق، لبنطلون ملون واسع، باللون الأخضر، جاء مُطبعاً بالورود باللونين الأخضر الفاتح والبرتقالي، فيما تم تنسيقه مع بلوزة قصيرة بأكمام بتصميم نصف الكم، ذات أكتاف ساقطة وتصميم الكشكش مع الأربطة على أحد الأكمام، لإطلالة أكثر عصرية.

ويُمكن تنسيق هذه الإطلالة مع حذاء باللون الأبيض أو باللون البني، وحقيبة يد بيضاء.

تنسيق البناطيل الملونة مع القميص

فيرساتشي Versace

لإطلالة أكثر عصرية، يُمكنكِ تنسيق بنطلون ملون من ماركة فيرساتشي Versace، صُمم باللون الأصفر بتصميم البليسيه، وجاء مُطبعاً بالنجوم والورود البحرية بألوان مبهجة وجذابة، مع قميص ذي أكمام قصيرة وياقة عريضة، صُمم باللون الأزرق الفاتح وجاء مُطبعاً بنجوم البحر الملونة.

ويُمكن مع هذه الإطلالة اعتماد حذاء باللون الأحمر أو البرتقالي، مع حقيبة يد باللون البرتقالي.

تنسيق البناطيل الملونة مع بلوزة بتصميم الكشكش

بيبو موهاباترا Bibhu Mohapatra

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة جذابة لتنسيق البناطيل الملونة مع بلوزة بتصميم الكشكش، لإطلالة راقية تناسب سهراتكِ المسائية، يُمكنكِ الاستعانة بهذه الإطلالة من ماركة Bibhu Mohapatra، بتنسيق بلوزة بكتف واحدة مُصممة من الساتان مع الكشكش على الصدر، إضافة إلى التول الذي يغطي أحد الأكتاف، مع بنطلون ملون واسع، باللون الأخضر العنابي.

ويُمكن تنسيق حقيبة يد باللون الأوف وايت مع هذه الإطلالة، إضافة إلى حذاء أو صندل بنفس اللون أو باللون البيج الباستيل؛ ليكمل إطلالتكِ الراقية.

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