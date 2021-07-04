موديلات فساتين سهرة لطويلات القامة2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 يوليو 2021 10:41 صباحاً - تهتم كل فتاة بالظهور في أجمل إطلالة عند دعوتها لأي مناسبة، مما يستدعي اختيار فستان السهرة المناسب لشكل الجسم للتمتع بإطلالة مميزة، وتتنوع تصميمات فساتين السهرة لطويلات القامة والتي تتناسب مع جميع الأذواق المختلفة، فقد أطلقت دور الأزياء العالمية مجموعة كبيرة من فساتين السهرة لموسم 2021، إليك أجمل موديلات فساتين سهرة لطويلات القامة لتختاري منها ما يناسبك.

فستان من ديور Dior

الصورة من انستغرام Dior



يمكنك اعتماد هذا الفستان بتصميمه الناعم من توقيع ديور، فإذا كنت من عشاق الإطلالات الرقيقة فهذا الفستان مصمم خصيصاً لك، حيث يتميز بقصته المنسدلة المناسبة لطويلات القامة ولونه الناعم وهو عبارة عن مجموعة من ألوان الباستيل المتداخلة، ويمكنك تنسيق قلادة ألماسية براقة لتكتمل إطلالتك المميزة.

تقدم إليك ديور أيضاً هذا الفستان المفعم بالتفاصيل الرقيقة لتتمتعي بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار، كما أنه يناسب إطلالة المحجبات حيث يكمن سر جاذبيته وراء مظهره المحتشم مع القماش اللامع لإطلالة ملفتة.

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فستان من إيلي صعب Elie Saab

الصورة من انستغرام إيلي صعب



إذا كنت تريدين اعتماد إطلالة تجمع بين الرقي والجاذبية فيمكنك اعتماد هذا الفستان الذهبي من توقيع إيلي صعب، فهو غني بتفاصيله الناعمة والرقيقة مع القصة المنسدلة من أعلى الكتف وحتى نهاية الفستان، كما أنه مرصع بالأحجار الذهبية البراقة لإطلالة ملفتة، ويتناغم الحزام الذهبي مع الفستان بأكمله بشكل رائع ليمنحك تأثيراً ساحراً.



أما إذا كنت ترغبين في إطلالة راقية باللون الأسود فيمكنك اعتماد هذا الفستان المناسب للطويلات من إيلي صعب، فهو مزين بالأحجار الذهبية اللامعة المرصعة في قماش الفستان الناعم بلونه الأسود الفريد.

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فستان من ألكساندر فوتييه Alexandre Vauthier

الصورة من انستغرام Alexandre Vauthier



تألقي بهذا الفستان المميز من توقيع أليكسندر فوتيه، والذي يتسم بتصميمه المحتشم والأنيق في ذات الوقت، كما أنه مرصع بالأحجار اللامعة لتتمتعي بإطلالة مفعمة بالجاذبية.

يقدم إليك أليكسندر فوتيه أيضاً هذا الفستان الأبيض بتصميمه الناعم وقصته المنسدلة التي تناسب طويلات القامة، ويمكنك اعتماده لتتمتعي بإطلالة ملائكية ساحرة خلال السهرة.

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فستان من ريم عكرا Reem Acra

الصورة من انستغرام Reem Acra



ولإطلالة كالأميرات يمكنك اعتماد هذا الفستان الرائع من تصميم ريم عكرا، والذي يتميز بقصته المنسدلة وتصميمه الناعم، حيث أضفت أقمشة الشيفون المرصعة بالأحجار اللامعة سحراً وجاذبية من نوع خاص على الفستان.

أما إذا كنت من محبي الإطلالات الراقية فيمكنك اعتماد هذا الفستان الأسود من تصميم ريم عكرا، والذي يتمتع بتفاصيل جذابة بداية من أكمامه المنسدلة وحتى صدر الفستان المزين بالتطريزات المرصعة بالأحجار.

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