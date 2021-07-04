إطلالات هايلي بيبر العملية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 يوليو 2021 10:41 صباحاً - هايلي بيبر سوبر موديل من الطراز الأول وزوجة النجم جاستن بيبر. هي صديقة العارضتين الشقيقتين جيجي وبيلا حديد وتتمتع باسلوب خاص في ارتداء الملابس وتنسيق الصيحات ومنها الجزمات البيضاء والسراويل المربعة التقطيع وتهوى ارتداء الكارديغان مع سراويل الدنيم والوان الابيض والخردلي.



كيف تنسق هايلي ثيابها النهارية؟





تحب ارتداء السراويل الذكورية المربعة التقطيع مع سترة من القماش نفسه وقمصان واسعة وتنتعل السنيكرز العملي الأبيض المريح.

الصورة من موقع هواتوير الإلكتروني



تحب ارتداء ملابس اللاونج وير على مثال ما تصممه كيم كاردشيان ولكن مع قصة واسعة فالسروال عملي والكنزة طويلة وواسعة وقد ظهرت في زي نسقته مع اقراط دائرية ونظارات قاتمة ورفعت شعرها بشينيون عملي عفوي.

الصورة من موقع هواتوير الإلكتروني



تحب النجمة هايلي بيبر الإطلالات الجلدية فنراها تنسق السويتشرت الفوشيا مع سترة جلدية وسروال من الدنيم الممزق عند الأطراف. وقد انتعلت الحذاء الرياضي الأبيض لإضفاء طابع عصري.

الصورة من موقع هواتوير الإلكتروني

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تحب هايلي بيبر ارتداء الهوديز البيضاء المطبعة مع سروال رياضي رمادي فاتح واعتمرت القلنسوة الصوفية ورأيناها ترتدي فوقها البومبير جاكيت الحمراء من تومي هيلفيغير لإطلالة خريفية دافئة. كما تحب انتعال الأحذية البيضاء كالأحذية الرياضية والجزمات الكاوبوي او الجزمات اللامعة الطويلة.

الصورة من موقع هواتوير الإلكتروني



ظهرت هايلي بإطلالة تذكرنا بفيلم XMEN فالسروال مستقيم واسع أسود منسق بعناية مع بلوزة Turtleneckسوداء ومعطف أسود وقد شدت حزاماً جلدياً حول خصرها وانتعلت جزمة سوداء.

الصورة من موقع هواتوير الإلكتروني

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ارتدت هايلي المعطف البيج بقصة عسكرية مع بلوزة بيج وسروال فهي تحب الإطلالات المونوكروم وتدرك سبل تنسيقها فلا تقع في الرتابة. لذا نسقت الكنزة بياقة واسعة ووضعت نظاراتها المستطيلة القاتمة وتزينت باقراط ذهبية دائرية الشكل.

الصورة من موقع هواتوير الإلكتروني



ارتدت السوبر موديل الكنزة السوداء الواسعة الطويلة مع سروال من اللاتكس الضيق وانتعلت الحذاء الرياضي الأبيض. وحلمت هايلي الحقيبة على شكل كروس بودي ووضعت نظارات مستطيلة سوداء وسرحت شعرها عبر شينيون مشدود الى الوراء.

الصورة من موقع هواتوير الإلكتروني

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