بسبب أوميجا 3.. علماء يكشفون مفاجآة حول علاقة تناول الأسماك بـ الصداع النصفي

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشف مجموعة من العلماء الأمريكيين، خلال دراسة جديدة، أن تناول نظام غذائي غني بالأسماك يمكن أن يهدئ من معاناة الشعور بالصداع النصفي.

تفاصيل الدراسة

وخلال الدراسة العلمية الحديثة، قال الخبراء إن بعض الأحماض الدهنية الموجودة في أوميجا 3 داخل الأسماك، يمكن أن يكون لها آثار مخففة لآلام الشعور بالصداع النصفي، حيث تم التأكد في بداية الأمر من أن الأوكسيليبينات المشتقة من أحماض أوميجا 3 الدهنية مرتبطة بتأثيرات تخفيف الألم.

وأثناء التجربة العلمية، درس الفريق بيانات 182 مريضا بمتوسط ​​أعمار 38 عاما، حيث أنه كان من بين المشاركين، 88 في المائة من النساء، يعانين من الصداع النصفي من خمسة أيام إلى 20 يومًا في الشهر. ومن ثم تم تحديد نظام غذائي لكل من المشاركين، يحتوي على مستويات طبيعية من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، مع تقليل أحماض أوميجا 6 بشكل تدريجي، حسبما كشفت صيحفة «ذا صن» البريطانية.

نتائج التجربة

وعلى مدار 16 أسبوعًا، انخفض تكرار الصداع النصفي بشكل ملحوظ في المجموعتين الثانية والثالثة، حيث ارتبط النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 بتقليل 1.3 ساعة من الصداع في اليوم ويومين للصداع في الشهر.

ووجد الخبراء أن مجموعة النظام الغذائي التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 بالإضافة إلى انخفاض أوميجا 6، شهدت انخفاضًا بمقدار 1.7 ساعة من الصداع بشكل يومي، وأربعة أيام صداع في الشهر، مما يشير إلى فائدة إضافية من خفض أحماض أوميجا 6 الدهنية، في حين أن فوائد وجبات أوميجا 3 واضحة.

يقول الباحثون إنه سيكون من الصعب على الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي الالتزام بنظام غذائي صارم، وأضافوا أن غالبية المشاركين كانوا من النساء، لذلك قد لا تكون النتائج متماثلة لدى الأطفال والرجال.