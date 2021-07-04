خبيرة تجميل: ترطيب البشرة من أهم الأشياء قبل وضع الميك آب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت هبة محمد، الميكب أرتيست، إن ترطيب البشرة من أهم الأشياء قبل وضع الميك آب، من خلال كريم مرطب، وبعد ذلك القيام بوضع البرايمر لقفل مسام البشرة، حتى يكون الميك آب ناعما بصورة جيدة.

وتابعت «محمد»، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الخطوة التالية تتمثل في وضع كريم الأساس المناسب للبشرة، وتثبيت الميك آب من خلال البودر، وبذلك نكون أنهينا ميك آب البشرة.

ولفتت إلى أن ميك آب العيون يكون من خلال ملء الفراغات الموجودة حول العين، ومن الممكن وضع الأي شادو في العين بشكل مبسط، حتى يكون الميك آب بسيطا للغاية.

الكحل الفاتح يفضل لمن لديه ضيق في العين

وأوضحت هبة محمد، الميكب أرتيست، أن هناك إمكانية للاستغناء عن الأي لينر من خلال وضع الرموش، ومن الممكن وضع الأي شادو تحت العين لتوسيع العين، وفي حال ضيق العين من الممكن وضع كحل فاتح، وإذا كانت العين واسعة، فيتم وضع كحل أسود.

وتابعت أن هناك إمكانية لإبراز الخدود في ضعف الوجه، أو نحته في حال إذا كان الوجه كبير بطرق مختلفة.

وأكدت أن هناك إمكانية لوضع الميك آب الخاص بالمناسبات خلال ساعات النهار، ولكن بشكل مبسط، وفي هذه الحالة ممن الممكن وضع رموش بسيطة والأي شادو يجب أن يكون لونا واحدا.