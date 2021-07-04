طريقة عمل الذرة المسلوقة.. في دقائق وبدون تكلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الذرة المسلوقة، تعد من الخضروات الصيفية الغنية بالفوائد الصحية لاحتوائها على الألياف والمعادن والفيتامينات المختلفة، ويفضل الكثير تناولها مسلوقة بالطريقة التقليدية أو خلال دمجها مع السلطة.

ويقدم «هن» طرق متعددة لعمل الذرة المسلوقة في المنزل

الذرة المسلوقة

يمكنك تحضير الذرة المسلوقة في المنزل، والاستمتاع بمذاقها وفوائدها الصحية بخطوات سريعة.

مكونات الذرة المسلوقة

ثمانية أكواز من الذرة

ملح

ماء

طريقة عمل الذرة المسلوقة

في البداية قومي بإزالة الأوراق عن الذرة.

نظفي الذرة جيدًا من الوبر والأتربة وبواقي القشر.

على نار متوسطة، ضعي الماء على النار.

ضعي الذرة داخل الماء، لمدة ساعة ونصف الساعة حتى تمام النضج.

اخرجي الذرة من الماء الساخن.

رشي الملح عليها وقدميها ساخنة.

الذرة المسلوقة بالزبدة

مكونات الذرة المسلوقة بالزبدة

ذرة صفراء

3 أكواب سكر

ملعقتان من عصير ليمون

ملعقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل أسود مطحون

طريقة عمل الذرة المسلوقة بالزبدة

قومي بغلي ماء على نار عالية في مقدار واسع.

قشري أكواز الذرة واغسليها جيدًا، ثم ضيفيها للماء المغلي.

ضيفي السكر وعصير الليمون إلى الماء المغلي.

غطي القدر واطفي النار.

أتركي الذرة في الماء المغلي لحوالى ربع ساعة.

اخرجي الذرة من الماء، وادهنيها بالزبدة، ثم رشي الملح والفلفل الأسود.

الذرة المسلوقة الحلوة

اليكِ طريقة الذرة المسلوقة الحلوة بخطوات الشيف الشربيني.

مكونات الذرة المسلوقة الحلوة

ذرة مسلوقة.

فلفل ألوان.

ملح.

فلفل أسود.

زيت زيتون.

عصير ليمون.

كزبرة خضراء.

بصل.

طماطم شيرى.

صدور دجاج زعتر.

طريقة عمل الذرة الحلوة

تبلي الدجاج بالزعتر ثم شوحيه في زيت الزيتون.

افرمي البصل والطماطم والفلفل الألوان والذرة ويقلبوا جيدا.

اخلطي زيت زيتون مع عصير الليمون وملح وفلفل والكزبرة الخضراء.

ضيفي التتبيلة إلى السلطة.

سلطة الذرة المسلوقة

يمكنك تحضير سلطة الذرة المسلوقة بدلًا من الطرق التقليدية أيضًا، بخطوات الشيف أسامة السيد

مقادير سلطة الذرة المسلوقة

ذرة صفراء مسلوقة.

طماطم مفرومة.

زيت زيتون.

ورق كرنب أحمر.

فلفل ألوان مُقطع.

عصير ليمون.

بصل متوسط مفروم.

كمون مطحون.

بشر ليمون.

ملح

كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة شطة مطحونة.

طريقة التحضير سلطة الذرة

في وعاء عميق، اخلطي الذرة مع الفلفل.

ضيفي الزيت مع عصير الليمون والكمون والبصل والشطة والطماطم وبشر الليمون في وعاء، ثم ضعي الخليط السائل، على الخليط السابق.

ضيفي الكزبرة مع الخليط، ثم ضيفي الملح.

افردي ورق الكرنب، وضيفي عليه السلطة.

فوائد الذرة المسلوقة الحلوة

وتحتوي الذرة المسلوقة الحلوة، على العديد من الفوائد الصحية، وفقًا لموقع «health line»، على النحو التالي:

فوائد الذرة الحلوة

مصدر جيد للبروتين من 10 إلى 15٪.

قليلة الدهون

غنية بالفيتامينات والمعادن

تحمي الجهاز الهضمى وتقي من التعرض إلى الإمساك، لأنها تحتوي على الألياف الغذائية المهمة لعملية الهضم.

تعالج فقر الدم لاحتوائها على الحديد

الوقاية من السرطان لوجود مضادات الأكسدة