تغيرات في قدميك قد تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

غالبا ما لا يُشخّص مرض السكري النوع 2 لسنوات عديدة، لأن مستويات السكر المرتفعة في الدم تستغرق وقتا حتى تنكشف.

وينظم الأنسولين عادة نسبة السكر في الدم. ومع ذلك، فإن هذه الوظيفة تضعف إذا كنت تعاني من مرض السكري، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ويمكن أن تظهر العديد من العلامات على تفشي مستويات السكر في الدم، في قدميك.

ويمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم في تلف الأعصاب وخفض الدورة الدموية، ما قد يعني انخفاض الوعي بالألم (الاعتلال العصبي) وبطء الشفاء.

ويمكن أن يؤدي هذا التعقيد إلى تغييرات عديدة في قدميك.

ويكشف الموقع أن "فحص القدمين يوميا يعني أنه يمكن معالجة أي علامات للضرر في مرحلة مبكرة، وبالتالي قبل أن تشكل أي مشكلة خطرا جسيما على الصحة".

ووفقًا للموقع الصحي، ينبغي أن تبحث عن علامات التلف التالية:

• الجروح.

• القروح.

• كدمات.

• بثور.

• الحروق.

• فقدان الجلد.

وتشمل العلامات الأخرى:

• تغيرات في اللون - على سبيل المثال ابيضاض أو احمرار أو اصفرار أو سواد أو شحوب الجلد.

• تغيرات في الشكل - إما في منطقة معينة أو في حالة تورم القدم بأكملها.

• أي تغير غير عادي في رائحة قدميك.

• نمو الفطريات.

• الجلد الجاف أو القاسي.

• جلد دافئ أو ساخن عند لمسه.

• برودة القدمين.

كيفية تقليل مخاطر الإصابة بمشاكل القدم

قد يكون الاعتناء بقدميك بشكل يومي صعبا، خاصة إذا فقدت أي إحساس بداخلهما.

ومع ذلك، يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بمشاكل القدم عن طريق الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن نطاق صحي، كما تنصح منظمة السكري في المملكة المتحدة.