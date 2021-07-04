طريقة عمل القهوة المثلجة.. لا تسبب حموضة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تريد أن تتعلم طريقة عمل القهوة المثلجة؟ قد يكون هذا الخيار هو الأفضل، لاحتواء القهوة الساخنة على حمضيات، مما يتسبب في ارتفاع حمض المعدة، ويمكنك عملها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وفيما يلي بعض النصائح والوصفات الرائعة، بحسب موقع «thekitchn».

ما هي طريقة عمل القهوة المثلجة؟

يبحث كثير من الأشخاص عن طريقة عمل القهوة المثلجة بديلًا للقهوة الساخنة، التي تسبب ارتفاع ضغط الدم وارتفاع حموضة المعدة التي تؤدي إلى الارتجاع الحمض المعوي أحيانًا.

يتم تحضير القهوة المثلجة بالماء الساخن، ثم بعد ذلك تبريد القهوة الساخنة، بوضعها مع قطع صغيرة من الثلج، وهو ما يساعد في التخلص من الزيوت والنكهات الحمضية، التي تجعل طعم القهوة مرا وتتسبب في الحموضة وارتفاع ضغط الدم، لذا يمكن أن تكون القهوة المثلجة البديل الأفضل.

ويمكن أيضًا أن يكون المشروب البارد أسهل على الأشخاص الذين يعانون من معدة حساسة، ولأن عملية التخمير في الثلج تبرز النكهات الحلوة، وهو اختيار أفضل للأشخاص الذين يحاولون تقليل السكر أيضًا بسبب إصابتهم بالسكري.

وإذا كنت ترغب في صنع قهوتك المثلجة من القهوة الباردة، فستحتاج إلى التخطيط مسبقًا، لأنه من الأفضل تركها لمدة 12 إلى 24 ساعة قبل استخدامها، وإلا فلن تحصل على فوائد النكهة اللذيذة.

مقادير القهوة المثلجة:

- كوب واحد من مكعبات الثلج.

- كوب واحد من القهوة الباردة أو بدرجة حرارة الغرفة.

- ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

- ملعقتان صغيرتان من السكر أو حسب الرغبة الشخصية.

طريقة تحضير القهوة المثلجة

- إذابة القهوة في الماء الساخن وتركها جانبا حتى تبرد بشكل جيد، قبل إضافة مكعبات الثلج إليها.

- ملء أكواب القهوة بالثلج بشكل كافٍ، ثم يسكب فوقه القهوة المثلجة.

- إضافة ملعقتين حسب الرغبة من الحليب السائل (أو يمكن تذويب حليب بودرة في مقدار كافي من الماء) وتمزج المكونات بشكل جيد مع بعضها البعض، وبذلك تصبح القهوة المثلجة جاهزة للتقديم.

- إضافة الشوكولاته السائلة للقهوة مع الفانيليا وتمزج ليصبح مذاقها شهي ومميز.