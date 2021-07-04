مي الغيطي تعلن تفاصيل معاناتها مع المرض.. من أعراضه التفكير في الانتحار (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قررت الفنانة الشابة مي الغيطي، الكشف عن معاناتها من مرض «اضطراب ثنائي القطب»، مرجحة أن سببه العمل المرهق نفسيًا وجسديًا.

ونشرت الفنانة عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جزءًا من لقائها الإعلامي الأخير، لصالح إحدى المجلات، التي أكدت فيه أنها عانت من مرض اضطراب ثنائي القطب.

وقالت الفنانة الشابة، إن العمل في مجال التمثيل منذ سن صغيرة، كان أمرا مرهقا جدًا، ما سبب لها التوتر المزمن، حتى باتت لا تستطيع قضاء وقتها بشكل طبيعي، مؤكدة أنها ظلت لسنوات طويلة تتعالج نفسيًا، وهو أمر لا يدعو أبدًا للخجل أو الإحراج.

ما هو اضطراب ثنائي القطب؟

واضطراب ثنائي القطب، أو ما يعرف بالاكتئاب الهوسي، هو حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة تتضمن الهوس والاكتئاب، وفقًا لما ذكره «mayoclinic».

أعراض اضطراب ثنائي القطب

ووفق الموقع السابق، فإن أعراض اضطراب ثنائي القطب تتمثل في:

- نوبة الاكتئاب الحاد.

- التفكير في الانتحار أو التخطيط له.

- صعوبة ملحوظة في أداء الأنشطة اليومية.

- الشعور بالحزن أو الفراغ أو اليأس أو الرغبة في البكاء.

- فقدان ملحوظ في الاهتمام أو الشعور بعدم السعادة.

- فقدان كبير في الوزن أو الزيادة في الوزن.

- انخفاض الشهية أو ارتفاعها.

- كثرة الأرق أو كثرة النوم.

- بطء السلوك.

- الإعياء أو فقدان الطاقة.

- الشعور بانعدام القيمة أو الذنب الشديد.