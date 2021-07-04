عداءة تلفت الأنظار في سباق ألعاب القوى: «جريت وهي حامل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفتت العداءة الأمريكية ليندسي فلاك، الأنظار إليها بعدما خاضت سباق الـ800 متر في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، ورغم أنها حصلت على المركز الأخير لكنها لفتت الأنظار بسبب كونها حامل في الشهر الخامس.

وكانت معالم الحمل واضحة على العداءة ذات الـ31 عامًا، لكنها أصرت على خوض السباق لدوافع وصفتها بـ«الشخصية»، حيث تقول إنها كانت تفكر في الحمل والإنجاب لتكوين أسرة، وفي الوقت ذاته وضعت لنفسها هدفا بأن تبذل كل جهدها في التمرينات للحصول على فرصة بخوض أولمبياد طوكيو في العام الماضي، لتكون فرصتها الأخيرة قبل البدء بتكوين أسرة، لكن أزمة كورونا ضربت العالم وتسببت بتأجيل الأولمبياد، وفقًا لما ذكرته «سكاي نيوز».

وحين علمت «فلاك» بنبأ حملها انتابها شعور السعادة المصاحب بالقلق، لأن الحمل يعني انتهاء مسيرتها كعداءة محترفة، كما تقول، لكن بعد تفكير طويل أصرت على المشاركة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد، لتكون مشاركتها الرياضية الاحترافية الأخيرة.

وبالفعل استشارت العداءة، الطبيب، الذي سمح لها بالتمرين والمشاركة في التصفيات، بشرط أن تنتبه لأي إشارات أو أعراض طبية مفاجئة خلال التمرين، وأن عليها أن تتجنب أي سقوط مفاجئ أو عنيف.

وشاركت «فلاك» في السباق، قائلة إنها كانت «مدركة أنها ليست بكامل قوتها كما كانت»، لكن كانت تريد أن توصل رسالة للنساء بأنه يمكنهن فعل أي شيء.

مشاركة فلاك كانت فيما يسمى بـ«السباق السباعي» في ألعاب القوى، وهو سباق خاص بالنساء ويحوي 7 مراحل مختلفة، هي 100 متر حواجز، والقفز العالي، ورمي الجلّة، والقفز الطويل، وسباق 200 متر، ورمي الرمح، وسباق 800 متر.

ولم تتمكن فلاك من إكمال السباق، إذ تعبت كثيرًا وتوقفت بعد جريها لـ100 متر، خوفًا على جنينها.