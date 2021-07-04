يوسف أوباما يحتفل بـ«حنته» بحضور عادل شكل (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل يوسف أوباما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بـ«حنته»، اليوم، وسط حضور كبير من أهله وأصدقائه، بمسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، وذلك قبل أيام من الاحتفال بزفافه، يوم 6 من شهر يوليو الجاري.

وحرص عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد الاتحاد السكندري، على مشاركة لاعب الزمالك، فرحته، بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل، صورًا من احتفال أوباما بـ«الحنة»، قبل زفافه، بعد أيام قليلة، عقب خوض الفريق الأبيض مباراته مع نادي غزل المحلة، ضمن مباريات الدوري العام المصري.

وفي نوفمبر من العام الماضي، احتفل يوسف أوباما، لاعب نادي الزمالك، بخطبته، بحضور عدد محدود من أسرة العروسين، وبعض الأصدقاء المقربين، ونشر صورة له مع خطيبته عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وكتب عليها: «الحمد لله».

كان مهاجم القلعة البيضاء، قد أشار إلى موعد زفافه، عقب إحرازه هدفا، خلال لقاء الزمالك مع فريق مصر للمقاصة، مستخدمًا أصابع يده، مشيرا بالرقمين «6 و7»، حيث يشير الرقم «6» إلى اليوم الذي يقام فيه حفل الزفاف، بينما يشير الرقم الثاني «7» إلى شهر يوليو الجاري.

وبذلك سيحتفل أوباما بحفل زفافه عقب 24 ساعة من مواجهة غزل المحلة، التي ستجمع الفريقين، يوم 5 من شهر يوليو الجاري، في الجولة الـ28 من منافسات بطولة الدوري العام.

ويواصل الفارس الأبيض تدريباته مع المدير الفني الفرنسي، باتريس كارتيرون، معتمدًا على يوسف أوباما، في المباريات، في ظل تألقه خلال جولات الدوري الممتاز، وكان آخرها الفوز على فريق مصر للمقاصة، حيث أحرز أوباما، هدفين خلال اللقاء.