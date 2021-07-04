10 صور لـ دينا أوبال.. معلومات عن صاحبة أحدث ظهور مع محمد صلاح: ملكة جمال

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ظهر محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف ليفربول، مع الفنانة الهندية ديانا أوبال، حيث نشرت الأخيرة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة صور مع صلاح، من داخل أحد صالات «الجيم».

وظهرت الفنانة ديانا أوبل، بإطلالة كاجوال رياضية بسيطة وغير متكلفة، مرتدية «هاف ستوماك» باللون الأسود، وشورت باللون الأبيض، وعلقت على الصور قائلة: «من الجيم مع أفضل لاعب في العالم»، بينما ظهر صلاح بـ«تي شيرت» أبيض وشورت باللون الأسود.

وعلى الفور بدأ رواد «إنستجرام» يبحثون عن الحسناء صاحبة أحدث ظهور رفقة محمد صلاح.

ويرصد «هن» في السطور التالية معلومات عن دينا أوبال، صاحبة أحدث ظهور مع محمد صلاح:

- وُلدت في 30 يناير 1989.

- تبلغ من العمر 32 عامًا.

- صاحبة لقب ملكة جمال الهند في المملكة المتحدة لعام 2012.

- تعمل رائدة أعمال، وتدير عددًا من الشركات.

- ظهرت في أفلام مختلفة Fear Factor ، Khatron ke Khiladi .

- وصفت لاعبنا المحترف محمد صلاح بكونه أفضل لاعب في العالم.

- تقضي أوقاتا طويلة من يومها في ممارسة الرياضة.

- تفضل ممارسة اليوجا، وركوب الخيل.

- يتابعها أكثر من نصف مليون متابع حول العالم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

سبب حذف محمد صلاح لصور زوجته

وكان محمد صلاح، أثار الجدل مؤخرا بشأن علاقته مع زوجته، بعدما قرر حذف صورها، إلا أن مصدر مقرب من أسرة اللاعب، كشف أن سبب حذف «صلاح» لصور زوجته من حساباته، هو محاولاته للحفاظ على الحياة الخاصة، بعدما تعرضت «ماجي» للعديد من التعليقات الهجومية، أو التنمر خلال الفترات الأخيرة، ما دفعه للحفاظ على حياته الخاصة والشخصية بعيدًا عن المتابعين، قائلًا: «صلاح عامل خط أحمر على أسرته».