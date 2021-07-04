حنان ترك بالبوركيني.. تعرف على حكم الدين في ارتدائه (صور)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ظهرت الفنانة حنان ترك بالبوركيني ، صباح اليوم، داخل أحد الملاهي المائية، وهي تقضي عطلتها الصيفية وسط الأطفال.

وشاركت الفنانة المعتزلة، حنان ترك، صورها وهي ترتدي البوركيني، عبر خاصية القصص المصورة «استوري» على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

حنان ترك بالبوركيني

وظهرت حنان ترك بالبوركيني مع كاش مايوه شيفون منقوش.

تعرف على حكم الدين في ارتداء المايوه الشرعي «البوركيني»؟

وعادة ما يثير مايوه البوركيني جدلًا واسعًا بين كثيرين، ففي حين يعتبره البعض وسيلة للمحجبات تساعدهن على النزول للشواطئ، يجده البعض لا يناسب المحجبات لأنه يوضح تفاصيل الجسد.

ومن جانبه، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، مدير إدارة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء، في بث مباشر له عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على «فيس بوك»، أنه مع استهلال فصل الصيف، تزداد الأسئلة حول حكم ارتداء المايوه البوركيني الشرعي في البحر وحمامات السباحة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب أن يتم توافرها لارتداء المايوه البوركيني «الشرعي»، لافتا إلى أن الشرع طالب المرأة بالالتزام بزي معين وهيئة معينة تتمثل في ستر عورتها أمام أي رجل من غير المحرمين عليها، والتي تشمل جميع أجزاء الجسم فيما ما عدا الوجه والكفين والقدمين.

وأضاف «شلبي» في حديثه بالبث المباشر حول حكم ارتداء المايوه البوركيني، أنه لا بد أن يكون المايوه ساترا لعورة المرأة ولا يشف أو يكشف أو يصف ملامح جسدها، مشيرا إلى أنه في حال إذا كان المايوه خالٍ من تلك الشروط فلا يجوز ارتداؤه، وأنه إذا وافق الشروط فيجوز استعماله، مؤكدا أن عورة المرأة يجب سترها، سواء كان ذلك في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفها.