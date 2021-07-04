إمام بالأوقاف يثير الجدل: أكل المرأة في الشارع جريمة في حق العفة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أثار إمام بوزارة الأوقاف، يدعى أيمن الشاويش، جدلًا واسعًا حول تناول المرأة الطعام في الشارع وسط المارة.

ودون «الشاويش»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا قال فيه: «أكل المرأة في الشارع يعتبر جريمة في حق العفة والأنوثة والفطرة أو على الأقل سلوك غير محبب نرجو تغييره».

وسرعان ما أثار المنشور غضب وسخرية الكثير من الفتيات، اللاتي رفضن الأمر، ساخرين من المنشور. وقالت إحداهن: «ليه نغيره بقى، هو اللي ماشي في الشارع هو اللي بيدفع حق الأكل!»، وتابعت أخرى: «ما تكلم ذكور بلدك عن رمي الزبالة في الشوارع، ولا عن الألفاظ اللي بيقولوها في الشوارع، ولا عن التحرش والتضييق على الآخرين في الشوارع، وللا عن القبح اللي في الشوارع؟ شاغل نفسك ليه بأكل المرأة في الشوارع؟! هو ده اللي خرب الشوارع يعني».

وعلقت أحد الفتيات: «ده رأي حضرتك الشخصي ولا رأي الدين، لو رأي الدين، الرجاء إرفاق المصدر لو رأي حضرتك الشخصي يبقي احتفظ به لنفسك».

وذكرت الأخيرة: «نموت يعنى ياشيخ؟!.. إيه اللي بيثير الراجل في واحدة بتاكل في الشارع».

الإفتاء توضح آداب تناول الطعام

وكانت دار الإفتاء المصرية، أجابت على سؤال يتعلق بأداب الطعام دون ان تذكر فيه حرمة أو كراهة تناول الطعام في الشارع، حيث قالت عبر موقعها الرسمي: «الكلام على الطعام مباح، بل قال العلماء باستحباب الحديث على الطعام تأنيسًا للآكلين؛ فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: (نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ) رواه مسلم في صحيحه».