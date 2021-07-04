الامارات | ملكة التهام «البرغر» تتقاسم اللقب هذه المرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة التهام «البرغر» تتقاسم اللقب هذه المرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجدت ملكة مسابقة تناول البرغر السنوية في واشنطن، نفسها في محل تتشارك فيه كأس البطولة، أول من أمس، مع الفائز بالمركز الثاني، العام الماضي، بعدما تناول كل منهما 34 شطيرة برغر في 10 دقائق.

ولم تتمكن مولي شولير من التهام عدد الشطائر التي تناولتها العام الماضي، عندما فازت بالمسابقة لتسجل رقمها القياسي البالغ 35 شطيرة.

وتمكن خصمها السنوي، دان كينيدي، من التهام 34 شطيرة في البطولة السنوية التي استضافتها سلسلة مطاعم الوجبات السريعة «زد برغر».

وتنافس 14 من أفضل المتسابقين المحترفين في الولايات المتحدة، لمعرفة من يمكنه تناول أكبر عدد من شطائر البرغر في 10 دقائق، للحصول على جوائز بقيمة 4350 دولاراً، من ضمنها الجائزة الكبرى وقيمتها 1750 دولارا نقداً.

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