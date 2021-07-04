الامارات | شهادات تطعيم «كوفيد-19» مزيّفة على «الشبكة المظلمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن شهادات تطعيم «كوفيد-19» مزيّفة على «الشبكة المظلمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت الشرطة الإيطالية العديد من القنوات والحسابات على تطبيق «إنستغرام» للدردشة، التي كان يستخدمها مجرمون لتقديم نسخ رقمية مزيفة من شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويتعلق الأمر إجمالاً بـ10 قنوات وحسابات، كانت تقود المستخدمين إلى حسابات مجهولة لأماكن تسوق على «شبكة النت المظلمة»، بحسب ما أعلنت الشرطة المالية في روما، أمس.

وشبكة الإنترنت المظلمة جزء مهم من منظومة الإنترنت، وتسمح بإصدار المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات من دون الكشف عن هوية الناشر أو موقعه، ويمكن الوصول إلى الشبكة المظلمة من خلال خدمات معينة مثل خدمة Tor.

ويصل المقابل المادي للشهادة الواحدة، إلى ما بين 110 و130 يورو (من 131 إلى 154 دولاراً).

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